Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 azalışla 120.915,72 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
27.01.2020 13:26
Son güncelleme : 27.01.2020 13:26
AA
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.226,03 puan azalarak 120.915,72 puana inerken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 0,86 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,50 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,14 ile ulaştırma oldu.
Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de 1. el konut satışları ile Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.
13:11121.023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -1.118,28
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.627
13:115,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0074
|Açılış
|: 5,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
13:116,5588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
13:11302,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,35
|Açılış
|: 302,70
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|CRFSA
|7,59
|52.255.807
|% 17,31
|
|ESCOM
|3,30
|7.677.077
|% 14,98
|
|QNBFL
|168,90
|677.058
|% 14,98
|
|QNBFB
|63,15
|8.176.862
|% 14,92
|
|PNSUT
|16,30
|69.649.018
|% 14,79
|
|BURVA
|18,08
|441.749
|% -14,96
|
|BALAT
|1,97
|289.972
|% -8,80
|
|EGCYO
|0,44
|442.647
|% -8,33
|
|EKIZ
|1,18
|62.125
|% -7,81
|
|KSTUR
|22,50
|4.895
|% -7,71
|
|THYAO
|14,26
|766.112.186
|% -1,93
|
|PETKM
|4,06
|300.416.265
|% -0,25
|
|GUSGR
|2,79
|247.792.507
|% 1,45
|
|KRDMD
|2,97
|229.305.651
|% -1,66
|
|ALBRK
|1,76
|219.841.856
|% 1,73
|
|ALBRK
|1,76
|219.841.856
|% 1,73
|
|CEMAS
|1,65
|190.217.979
|% 8,55
|
|GUSGR
|2,79
|247.792.507
|% 1,45
|
|KRSTL
|1,96
|163.965.471
|% 5,95
|
|KRDMD
|2,97
|229.305.651
|% -1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7667
|7,8057
|% 0,25
|
|Frank
|6,1085
|6,1453
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5812
|1,5891
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.583
|10,86
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|23,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|17,61
|
|Yarım
|963
|988
|8,52
|
|Çeyrek
|483
|494
|4,26
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|57,95
|57,95
|-1,94
|