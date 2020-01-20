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Borsa günün ilk yarısında rekorlara devam etti

20.01.2020 13:27

Son güncelleme : 20.01.2020 13:27
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 122.909,90 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00`te yüzde 1,07 artışla 122.771,54 puan seviyesinde seyrediyor.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.296,78 puan artarak 122.771,54 puana  çıkarken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi ise yüzde  1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,65 ile  finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,08 ile ticaret oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, olumlu seyreden küresel risk  iştahına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 122.909,90  puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Öğleden sonra veri akışının sakin olduğunu belirten analistler, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 122.700 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması  durumunda 127.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 4,87 228.829.279 % 19,95  
RYSAS 8,64 26.791.290 % 17,07  
HUBVC 29,62 21.647.094 % 16,71  
QNBFB 77,70 13.881.445 % 14,94  
RYGYO 7,20 17.248.964 % 14,10  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6428 7,6812 % 0,02  
Frank 6,0757 6,1123 % 0,26  
Riyal 1,5693 1,5772 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.560 1.560 2,86  
Altın Gr. 296 296 1,48  
Cumhuriyet 1.960 1.990 17,00  
Tam 1.952 2.000 9,83  
Yarım 943 968 4,75  
Çeyrek 473 484 2,38  
Gümüş.Ons 18,05 18,08 0,04  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,02  
B. Petrol 65,11 65,11 0,26  
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