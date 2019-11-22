GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

22.11.2019 13:18

Son güncelleme : 22.11.2019 13:18
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 artışla 106.813,07 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,87 puan artarak 106.813,07 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0.13 değer kaybetti.  Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,98 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile ulaştırma  oldu.

Analistler, dün Çin'in ticaret görüşmelerini yürüten temsilcisi Liu He'nin ABD temsilcisi Robert Lighthizer'i Çin'e davet ettiğini, görüşmelere ilişkin olumlu beklentilerin devam ettiğini söyledi.

Hong Kong'lu göstericilere destek veren yasanın iki ülke arasındaki ilişkileri ve ticaret görüşmelerini sekteye uğratabileceğine değinen analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın konu hakkındaki kararının yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini belirtti.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de açıklanacak imalat ve hizmet sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000'in önemli destek olduğunu,  endeksin bu seviyelerde tutunması halinde 108.000 seviyesinin tekrar direnç olarak gündeme gelebileceğini dile getirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:03106.794
Değişim :  -0,01% |  -11,09
Açılış :  107.109  
Önceki Kapanış :  106.805  
En Yüksek
107.495 En Düşük
106.733
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 39,72 16.265.804 % 20,00  
AKENR 0,97 42.684.698 % 16,87  
ADEL 15,39 23.249.115 % 11,28  
KLNMA 46,98 2.850.021 % 11,27  
PNSUT 11,19 19.874.955 % 10,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3108 7,3474 % -0,32  
Frank 5,7097 5,7441 % -0,09  
Riyal 1,5143 1,5219 % -0,06  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.473 1.473 7,68  
Altın Gr. 269 270 1,00  
Cumhuriyet 1.786 1.813 0,00  
Tam 1.779 1.824 1,22  
Yarım 860 882 0,59  
Çeyrek 431 441 0,29  
Gümüş.Ons 17,22 17,24 0,11  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 0,01  
B. Petrol 63,95 63,95 -0,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru