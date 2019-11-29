GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

29.11.2019 13:20

Son güncelleme : 29.11.2019 13:20
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay bir seyir izleyerek 107.095,74 puan oldu.



AA

Günün ilk yarısında yatay seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,03 ve 30,44 puan azalarak 107.095,74 puana gerilerken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kazandı, holding endeksi ise yüzde 0,03 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile ulaştırma oldu.

Analistler, günün ilk yarısında 107.000-107.700 dar bandında hareket eden BIST 100 endeksinin, bir önceki kapanışın hemen altında dengelendiğini ifade etti.

ABD piyasalarının dün başlayan Şükran Günü tatili nedeniyle bugün yarım gün işleme açılacağını, dolayısıyla piyasalarda öğleden sonra da sakin bir seyir izlenebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin destek, 108.200 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:04107.075
Değişim :  -0,05% |  -50,98
Açılış :  107.300  
Önceki Kapanış :  107.126  
En Yüksek
107.670 En Düşük
107.055
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 63,45 4.560.383 % 14,32  
SMART 6,18 108.846.832 % 13,19  
DMSAS 3,08 32.650.114 % 10,39  
FLAP 3,83 62.432.854 % 10,37  
EGCYH 0,11 70.318 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3830 7,4201 % -0,42  
Frank 5,7243 5,7588 % -0,31  
Riyal 1,5277 1,5353 % -0,24  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.456 1.457 -1,78  
Altın Gr. 269 269 -1,08  
Cumhuriyet 1.785 1.812 -5,00  
Tam 1.777 1.821 -5,59  
Yarım 859 881 -2,70  
Çeyrek 431 441 -1,35  
Gümüş.Ons 16,90 16,94 0,00  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,01  
B. Petrol 62,79 62,79 -0,49  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru