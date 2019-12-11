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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

11.12.2019 13:19

Son güncelleme : 11.12.2019 13:19
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 107.989,05 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,40 puan azalarak 107.989,05 puana inerken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,44 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Fed'in bugün faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.




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