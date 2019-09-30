Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,27 artışla 105.440,37 puandan tamamladı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
30.09.2019 13:22
Son güncelleme : 30.09.2019 13:22
AA
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 288,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık
endeksi yüzde 0,81 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise bankacılık
oldu.
Haftaya, alıcılı başlayan Borsa
İstanbul'da, 105.000-105.800 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.500'ün hemen altında dengelendi.
Analistler, cuma günü ortalama yüzde 6,84 yükselen banka pay piyasalarında bugün etkili olan kar satışlarının, endeksin yükselişini sınırladığını belirterek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin güçlenerek devam edeceğini ifade eden analistler, 102.500 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.
13:00105.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 288,20
|Açılış
|: 105.700
|
|Önceki Kapanış
|: 105.152
|
105.834
En Düşük
105.056
13:005,6537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0193
|Açılış
|: 5,6470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6690
|
5,6776
En Düşük
5,6380
13:006,1765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0319
|Açılış
|: 6,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1990
|
6,2132
En Düşük
6,1691
13:00270,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -2,79
|Açılış
|: 270,29
|
|Önceki Kapanış
|: 273,08
|
273,55
En Düşük
269,80