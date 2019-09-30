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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

30.09.2019 13:22

Son güncelleme : 30.09.2019 13:22
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,27 artışla 105.440,37 puandan tamamladı.



AA

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 288,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Haftaya, alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, 105.000-105.800 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.500'ün hemen altında dengelendi.

Analistler, cuma günü ortalama yüzde 6,84 yükselen banka pay piyasalarında bugün etkili olan kar satışlarının, endeksin yükselişini sınırladığını belirterek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerin takip  edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin güçlenerek devam edeceğini ifade eden analistler, 102.500 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.




BIST USD EURO ALTIN
13:00105.440
Değişim :  0,27% |  288,20
Açılış :  105.700  
Önceki Kapanış :  105.152  
En Yüksek
105.834 En Düşük
105.056
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