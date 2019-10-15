Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 artışla 95.251,43 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
15.10.2019 13:17
Son güncelleme : 15.10.2019 13:17
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.270,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık
endeksi yüzde 2,54 ve holding endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile menkul kıymet, yatırım
ortaklığı olurken, kaybettiren olmadı.
Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler, yurt dışında ise Dünya Bankası ve Uluslararası Para
Fonu'nun (IMF) ABD'de başlayacak toplantılarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
13:0295.280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.298,69
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
13:025,9014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0255
|Açılış
|: 5,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9342
En Düşük
5,8604
13:026,5006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0390
|Açılış
|: 6,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5484
En Düşük
6,4753
13:02283,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,86
|Açılış
|: 283,69
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
280,80