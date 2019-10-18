Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,80 artışla 98.504,24 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
18.10.2019 13:12
Son güncelleme : 18.10.2019 13:12
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3.608,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık
endeksi yüzde 5,61, holding endeksi yüzde 3,68 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık
oldu.
Analistler, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma sonrasında güne hızlı yükselişle başlayan BIST 100 endeksinin, 98.656,76 puanı gördüğünü ve 98.500 seviyelerinde dengelendiğini bildirdi.
Öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ekim ayı beklenti anketindeki verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.
12:5798.483
En Yüksek
|Değişim
|: 3,78%
|| 3.586,54
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.657
En Düşük
98.002
12:575,7921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0337
|Açılış
|: 5,7790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
12:576,4491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0392
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
12:57277,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -2,30
|Açılış
|: 277,17
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59