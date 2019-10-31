Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artışla 99.043,55 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
31.10.2019 13:15
Son güncelleme : 31.10.2019 13:15
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 351,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık
endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında, en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,63 ile iletişim oldu.
Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci politikaları, yurt içinde faizlerin düşüş eğilimini sürdürmesi ve yükselen ekonomik güven endeksi ile Türk lirası varlıkların değerlenmeye devam edebileceğini belirterek, ABD ile diplomatik ilişkiler nedeniyle oluşan baskının uzun sürmesini beklemediklerini dile getirdi.
Azalan jeopolitik risklerden en fazla fayda sağlayacak varlıkların başında Türk lirası varlıkların geldiğine değinen analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Para
Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nin yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
12:5999.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 353,71
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.876
12:595,7083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0091
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7222
En Düşük
5,6975
12:596,3806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
12:59276,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,21
|Açılış
|: 276,38
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
276,63
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|41.927.413
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,59
|21.686.496
|% 15,22
|
|MRDIN
|5,88
|40.299.819
|% 13,29
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|KNFRT
|7,69
|11.434.171
|% -10,69
|
|SALIX
|5,11
|12.067
|% -7,09
|
|IHLAS
|0,55
|14.900.210
|% -5,17
|
|FRIGO
|8,82
|132.653
|% -5,16
|
|RODRG
|2,14
|911.519
|% -4,89
|
|THYAO
|11,72
|285.301.223
|% 0,77
|
|AKBNK
|6,99
|147.544.578
|% 0,87
|
|EREGL
|6,64
|129.042.008
|% 0,91
|
|GARAN
|9,29
|123.260.749
|% 0,65
|
|FENER
|15,35
|100.515.885
|% 0,59
|
|AVGYO
|1,25
|47.804.645
|% 7,76
|
|ISFIN
|2,64
|91.133.361
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,21
|33.230.227
|% 0,83
|
|IHLAS
|0,55
|14.900.210
|% -5,17
|
|IHLGM
|0,73
|19.251.880
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3679
|7,4048
|% 0,52
|
|Frank
|5,7629
|5,7976
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5183
|1,5259
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|9,80
|
|Altın Gr.
|276
|276
|2,28
|
|Cumhuriyet
|1.833
|1.860
|5,00
|
|Tam
|1.824
|1.870
|8,38
|
|Yarım
|882
|905
|4,05
|
|Çeyrek
|442
|452
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|60,17
|60,17
|-0,07
|