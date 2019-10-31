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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

31.10.2019 13:15

Son güncelleme : 31.10.2019 13:15
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artışla 99.043,55 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 351,53 puan artarken, toplam işlem  hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında, en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,63 ile iletişim oldu.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci politikaları, yurt içinde faizlerin düşüş eğilimini sürdürmesi ve yükselen  ekonomik güven endeksi ile Türk lirası varlıkların değerlenmeye devam  edebileceğini belirterek, ABD ile diplomatik ilişkiler nedeniyle oluşan baskının  uzun sürmesini beklemediklerini dile getirdi.

Azalan jeopolitik risklerden en fazla fayda sağlayacak varlıkların  başında Türk lirası varlıkların geldiğine değinen analistler, öğleden sonra  yurt  içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Para Politikası  Kurulu Toplantı Özeti'nin yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere  veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 97.200  seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.




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