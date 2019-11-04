Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,64 artışla 100.079,59 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
04.11.2019 13:23
Son güncelleme : 04.11.2019 13:23
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.616,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık
endeksi yüzde 2,12, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile metal
eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile spor oldu.
Analistler, uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, cuma akşamı yayımladığı Türkiye değerlendirmesinin ardından pay piyasalarının haftaya alıcılı başladığını ve pozitif seyrini sürdürdüğünü belirtti.
Öğleden sonra ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
13:06100.103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.640,65
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.112
En Düşük
99.144
13:065,6968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0104
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7077
En Düşük
5,6839
13:066,3607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0192
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3837
En Düşük
6,3498
13:06276,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,58
|Açılış
|: 276,33
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,14
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,35
|49.938.416
|% 19,99
|
|QNBFL
|31,44
|530.101
|% 15,00
|
|HATEK
|4,82
|5.189.590
|% 14,76
|
|ALKIM
|32,54
|6.673.641
|% 7,68
|
|NUHCM
|10,51
|5.409.730
|% 6,16
|
|DOKTA
|35,20
|271.004
|% -18,33
|
|TKURU
|9,58
|51.905
|% -9,96
|
|RALYH
|6,50
|98.025
|% -9,85
|
|MSGYO
|1,56
|22.963.073
|% -8,24
|
|PKENT
|116,00
|162.782
|% -7,20
|
|THYAO
|11,86
|455.517.930
|% 2,51
|
|GARAN
|9,51
|190.489.088
|% 2,48
|
|ASELS
|18,82
|167.337.789
|% 2,34
|
|SASA
|6,37
|156.077.101
|% -7,01
|
|KRDMD
|2,21
|154.751.670
|% 2,79
|
|KRDMD
|2,21
|154.751.670
|% 2,79
|
|PETKM
|3,49
|139.426.307
|% 1,75
|
|THYAO
|11,86
|455.517.930
|% 2,51
|
|ISFIN
|2,61
|97.522.946
|% 0,38
|
|VAKFN
|1,66
|60.044.070
|% 3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3279
|7,3646
|% -0,46
|
|Frank
|5,7361
|5,7707
|% -0,52
|
|Riyal
|1,5126
|1,5202
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-3,50
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.862
|-9,00
|
|Tam
|1.824
|1.870
|-9,94
|
|Yarım
|882
|905
|-4,65
|
|Çeyrek
|442
|452
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,84
|61,84
|0,15
|