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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

04.11.2019 13:23

Son güncelleme : 04.11.2019 13:23
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,64 artışla 100.079,59 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.616,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2  milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,12, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile metal eşya, makina,  en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile spor oldu.

Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, cuma akşamı yayımladığı Türkiye değerlendirmesinin ardından pay piyasalarının haftaya alıcılı başladığını ve pozitif seyrini sürdürdüğünü belirtti.

Öğleden sonra ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri  verisinin takip edileceğini kaydeden analistler,  teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:06100.103
Değişim :  1,67% |  1.640,65
Açılış :  99.267  
Önceki Kapanış :  98.463  
En Yüksek
100.112 En Düşük
99.144
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 17,35 49.938.416 % 19,99  
QNBFL 31,44 530.101 % 15,00  
HATEK 4,82 5.189.590 % 14,76  
ALKIM 32,54 6.673.641 % 7,68  
NUHCM 10,51 5.409.730 % 6,16  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3279 7,3646 % -0,46  
Frank 5,7361 5,7707 % -0,52  
Riyal 1,5126 1,5202 % -0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.511 1.511 -3,50  
Altın Gr. 276 276 -1,49  
Cumhuriyet 1.835 1.862 -9,00  
Tam 1.824 1.870 -9,94  
Yarım 882 905 -4,65  
Çeyrek 442 452 -2,40  
Gümüş.Ons 18,09 18,12 -0,01  
Gümüş Gr. 3,31 3,31 -0,02  
B. Petrol 61,84 61,84 0,15  
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