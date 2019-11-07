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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

07.11.2019 13:14

Son güncelleme : 07.11.2019 13:14
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,49 artışla 102.649,43 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.505,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,80 ve holding endeksi yüzde 1,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında, en fazla kazandıran yüzde 2,07 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 0,75 ile spor oldu.

Analistler, Suriye konusunda azalan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelmenin etkisiyle pay piyasalarının haftanın ilk üç günündeki yükselişini yeni güne de taşıdığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini söyledi.

Dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, ABD'nin Suriye Özel  Temsilcisi James Jeffrey'in de 8 Kasım'da Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Erdoğan görüşme ile ilgili açıklamasında "Görüşmede terörle mücadele  ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere, birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik. 13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz  ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına  inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Analistler, öğleden sonra Hazine'nin ekim ayı nakit dengesi, yurt  dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının yanı sıra ABD'de yayımlanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.




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