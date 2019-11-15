Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,17 artışla 104.993,49 puana ulaştı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
15.11.2019 13:12
Son güncelleme : 15.11.2019 13:12
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.212,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,29, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,22 ile elektrik oldu.
Analistler, BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının orta ve uzun vadeli görünüm açısından kritik direnç bölgesi olduğunu belirterek, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
12:57104.965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.184,27
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.031
En Düşük
104.409
12:575,7594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0101
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7457
12:576,3499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
12:57271,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,68
|Açılış
|: 271,14
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,66
|4.631.829
|% 13,43
|
|TIRE
|2,04
|33.919.529
|% 11,48
|
|KLNMA
|42,62
|21.749.641
|% 10,53
|
|IHLAS
|0,64
|24.210.819
|% 10,34
|
|HUBVC
|8,01
|14.175.194
|% 8,83
|
|EUYO
|1,13
|14.503.073
|% -8,13
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|METRO
|2,21
|22.776.939
|% -4,33
|
|THYAO
|13,70
|549.917.083
|% 0,66
|
|GARAN
|9,88
|216.119.799
|% 1,44
|
|ASELS
|19,18
|145.196.062
|% 1,16
|
|KOZAA
|9,65
|132.268.082
|% 2,55
|
|HALKB
|5,76
|131.428.887
|% 1,23
|
|KARSN
|1,34
|121.679.549
|% 5,51
|
|THYAO
|13,70
|549.917.083
|% 0,66
|
|IHLAS
|0,64
|24.210.819
|% 10,34
|
|ISFIN
|2,75
|105.702.886
|% 1,10
|
|KRDMD
|2,33
|88.897.318
|% 1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3989
|7,4360
|% 0,24
|
|Frank
|5,7894
|5,8243
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5311
|1,5388
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|-6,22
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-6,75
|
|Yarım
|865
|887
|-3,26
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,87
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,06
|62,06
|-0,22
|