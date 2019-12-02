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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

02.12.2019 13:24

Son güncelleme : 02.12.2019 13:24
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 artışla 107.799,61 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 895,93 puan artarak 107.799,61 puana  yükselirken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 1,27 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 7,12 ile spor oldu.

Analistler, bugün ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve İngiltere'de başlayan NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.




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Açılış :  107.350  
Önceki Kapanış :  106.904  
En Yüksek
107.885 En Düşük
107.318
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,16 229.351.148 % 14,89  
IHGZT 4,87 2.435.361 % 13,79  
RHEAG 1,06 16.215.601 % 11,58  
DOGUB 2,04 23.816.322 % 10,27  
BALAT 0,44 149.613 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4090 7,4462 % -0,06  
Frank 5,7340 5,7685 % 0,14  
Riyal 1,5306 1,5382 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.456 1.457 -9,83  
Altın Gr. 269 270 -1,57  
Cumhuriyet 1.786 1.813 -7,00  
Tam 1.779 1.824 -8,67  
Yarım 860 882 -4,20  
Çeyrek 431 441 -2,09  
Gümüş.Ons 16,85 16,89 -0,15  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 -0,03  
B. Petrol 61,88 61,88 1,39  
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