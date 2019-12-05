Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 artışla 108.840,06 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
05.12.2019 13:09
Son güncelleme : 05.12.2019 13:09
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 778,74 puan artarak 108.840,06 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile bilişim, tek gerileyen yüzde 0,36 ile spor oldu.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı para
ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 110.00'in direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.
12:54108.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 778,42
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.830
En Düşük
108.151
12:545,7619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0122
|Açılış
|: 5,7520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7670
En Düşük
5,7390
12:546,3942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0218
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4022
En Düşük
6,3684
12:54272,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,26
|Açılış
|: 272,94
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,53
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|39.918.713
|% 19,85
|
|SMART
|11,69
|75.456.409
|% 17,25
|
|FONET
|7,81
|56.184.606
|% 17,09
|
|OYLUM
|5,31
|11.770.598
|% 14,94
|
|RALYH
|9,08
|881
|% 14,94
|
|EGCYH
|0,11
|12.112
|% -8,33
|
|EUYO
|1,29
|6.810.167
|% -5,15
|
|KLMSN
|18,23
|18.470.141
|% -4,60
|
|EKIZ
|0,67
|27.246
|% -4,29
|
|AKCNS
|10,47
|10.313.724
|% -3,94
|
|THYAO
|13,76
|370.578.153
|% 0,00
|
|ASELS
|19,39
|361.476.235
|% 2,38
|
|PETKM
|3,63
|251.530.858
|% 0,83
|
|KOZAA
|9,92
|149.784.267
|% 2,48
|
|EKGYO
|1,47
|145.713.561
|% -1,34
|
|EKGYO
|1,47
|145.713.561
|% -1,34
|
|PETKM
|3,63
|251.530.858
|% 0,83
|
|TSKB
|1,13
|56.039.095
|% 3,67
|
|ZOREN
|1,49
|67.288.146
|% 1,36
|
|ADESE
|1,92
|79.673.366
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5414
|7,5792
|% 0,38
|
|Frank
|5,7983
|5,8333
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5311
|1,5388
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-0,88
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,50
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.836
|2,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|-0,05
|
|Yarım
|870
|893
|-0,02
|
|Çeyrek
|437
|446
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|16,82
|16,85
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|0,23
|