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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

05.12.2019 13:09

Son güncelleme : 05.12.2019 13:09
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 artışla 108.840,06 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 778,74 puan artarak 108.840,06 puana  yükselirken, toplam işlem hacmi 4,4  milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile bilişim, tek gerileyen yüzde 0,36 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini  belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 110.00'in direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:54108.480
Değişim :  0,72% |  778,42
Açılış :  108.260  
Önceki Kapanış :  107.701  
En Yüksek
108.830 En Düşük
108.151
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERAS 4,77 39.918.713 % 19,85  
SMART 11,69 75.456.409 % 17,25  
FONET 7,81 56.184.606 % 17,09  
OYLUM 5,31 11.770.598 % 14,94  
RALYH 9,08 881 % 14,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5414 7,5792 % 0,38  
Frank 5,7983 5,8333 % 0,12  
Riyal 1,5311 1,5388 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.474 1.474 -0,88  
Altın Gr. 273 273 0,50  
Cumhuriyet 1.808 1.836 2,00  
Tam 1.801 1.846 -0,05  
Yarım 870 893 -0,02  
Çeyrek 437 446 -0,01  
Gümüş.Ons 16,82 16,85 -0,02  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,01  
B. Petrol 63,23 63,23 0,23  
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