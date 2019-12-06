Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 artışla 108.755,67 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
06.12.2019 13:12
Son güncelleme : 06.12.2019 13:12
AA
Günün ilk yarısında 108.300-109.300 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,69 puan artarak 108.755,67 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,76 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 6,32 ile bilişim oldu.
Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 110.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.
12:55108.813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 154,02
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
12:555,7678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0173
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7687
En Düşük
5,7410
12:556,4032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4036
En Düşük
6,3837
12:55273,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,50
|Açılış
|: 273,36
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,47
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|FMIZP
|33,32
|14.194.967
|% 12,87
|
|RYGYO
|3,04
|15.397.749
|% 11,36
|
|MARKA
|1,29
|15.473.045
|% 10,26
|
|OYLUM
|5,84
|20.656.612
|% 9,98
|
|SMART
|9,57
|11.418.464
|% -19,98
|
|FONET
|7,01
|44.203.641
|% -12,38
|
|KFEIN
|11,99
|73.612.839
|% -12,35
|
|LOGO
|54,40
|10.677.902
|% -8,57
|
|MEMSA
|0,24
|69.313
|% -7,69
|
|THYAO
|13,67
|423.836.711
|% -0,73
|
|ASELS
|19,54
|385.181.263
|% -0,71
|
|ISFIN
|2,97
|303.935.890
|% 3,48
|
|GARAN
|10,43
|240.446.606
|% 1,07
|
|TTKOM
|7,27
|228.916.765
|% 2,11
|
|ISFIN
|2,97
|303.935.890
|% 3,48
|
|EKGYO
|1,47
|107.498.028
|% -0,68
|
|TSKB
|1,17
|69.460.003
|% 1,74
|
|GSRAY
|2,23
|117.505.191
|% 1,36
|
|IEYHO
|0,46
|23.150.731
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5478
|7,5856
|% 0,05
|
|Frank
|5,8140
|5,8490
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5331
|1,5408
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-1,30
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,33
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|2,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|3,03
|
|Yarım
|870
|893
|1,46
|
|Çeyrek
|437
|446
|0,74
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,94
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,00
|
|B. Petrol
|63,36
|63,36
|-0,03
|