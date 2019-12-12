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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

12.12.2019 13:25

Son güncelleme : 12.12.2019 13:25
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,18 artışla 109.197,63 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.275,95 puan artarak 109.197,63 puana  çıkarken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile  spor, tek gerileyen ise yüzde 1,43 ile turizm oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasının ardından bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

TCMB'nin faiz indirimine devam etmesi, ECB'nin ise herhangi bir değişiklik yapmamasının beklendiğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST  100 endeksinde 106.400 seviyesinin destek, 110.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Analistler, ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi'nin, dün akşam, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etmesinin ardından ABD ile diplomatik ilişkiler konusunda artan tedirginliklerin, piyasalardaki pozitif seyri sınırladığını kaydederek, konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12,50'ye çekmesini bekliyor. Ankete katılan bütün ekonomistler, politika faizinde indirim beklerken, ekonomistlerin indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında yer aldı. 24  Ekim PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 14,00 düzeyine çekilmişti.




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