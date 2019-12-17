GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

17.12.2019 13:16

Son güncelleme : 17.12.2019 13:16
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 111.813,30 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 687,79 puan artarak 111.813,30 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile  turizm, tek gerileyen ise yüzde 1,58 ile spor oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının  imzalanması sonrası küresel risk iştahının arttığını belirterek, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere  veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin üzerinde yeni  hedeflerin 112.500 ve 113.400 seviyeleri olacağını,110.000 puanın destek konumuna  geldiğini söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:01111.813
Değişim :  0,62% |  687,28
Açılış :  111.495  
Önceki Kapanış :  111.126  
En Yüksek
111.858 En Düşük
111.198
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUSGR 2,75 341.226.109 % 13,17  
FLAP 4,83 114.690.668 % 12,85  
UNYEC 5,48 22.830.206 % 12,76  
BURVA 6,86 3.877.119 % 10,65  
HALKS 1,82 52.653 % 9,64  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7033 7,7419 % -1,00  
Frank 5,9307 5,9665 % 0,03  
Riyal 1,5571 1,5649 % 0,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.479 1.479 2,35  
Altın Gr. 279 279 0,94  
Cumhuriyet 1.846 1.874 6,00  
Tam 1.836 1.882 3,61  
Yarım 887 910 1,74  
Çeyrek 445 455 0,87  
Gümüş.Ons 17,05 17,08 0,02  
Gümüş Gr. 3,21 3,22 0,01  
B. Petrol 65,23 65,23 -0,11  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru