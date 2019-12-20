Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 artışla 111.468,89 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
20.12.2019 13:18
Son güncelleme : 20.12.2019 13:18
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 869,46 puan artarak 111.468,89 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile spor oldu.
Analistler, ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu gelişmelerle beraber piyasalardaki pozitif seyrin devam ettiğini belirtti.
Öğleden sonra, ABD'de 3'üncü çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 112.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
13:01111.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 847,69
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.586
En Düşük
111.041
13:015,9164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0271
|Açılış
|: 5,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
13:016,5796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0345
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5733
13:01281,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -1,51
|Açılış
|: 281,21
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,18
|63.206.662
|% 11,27
|
|GOODY
|4,00
|125.316.232
|% 11,11
|
|DARDL
|3,38
|618.118
|% 9,74
|
|ATSYH
|0,94
|14.086
|% 9,30
|
|EGCYO
|0,36
|178.733
|% 9,09
|
|GLBMD
|1,65
|13.070.815
|% -12,70
|
|HALKS
|1,98
|259.760
|% -10,00
|
|EMNIS
|1,44
|27.598
|% -9,43
|
|UZERB
|3,10
|60.596
|% -7,46
|
|SANFM
|4,20
|1.995.392
|% -6,67
|
|THYAO
|13,73
|436.254.015
|% -0,22
|
|IPEKE
|7,41
|229.660.557
|% 5,86
|
|TUPRS
|124,90
|228.430.462
|% 1,79
|
|KOZAA
|9,70
|209.800.513
|% 2,75
|
|SISE
|5,24
|209.423.499
|% 1,35
|
|IHLGM
|0,93
|126.860.596
|% 5,68
|
|KRSTL
|1,77
|151.287.326
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,44
|114.471.165
|% 0,70
|
|ALBRK
|1,39
|96.511.670
|% 1,46
|
|KARSN
|1,57
|105.137.542
|% 3,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6923
|7,7308
|% -0,25
|
|Frank
|6,0136
|6,0498
|% -0,66
|
|Riyal
|1,5726
|1,5805
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,39
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.856
|1.902
|-4,24
|
|Yarım
|897
|920
|-2,05
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,03
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,46
|66,46
|-0,08
|