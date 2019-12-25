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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

25.12.2019 13:27

Son güncelleme : 25.12.2019 13:27
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 artışla 113.264,37 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,90 puan artarak 113.264,37 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile finansal kiralama, faktoring,  en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, yurt dışı piyasaların kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksindeki yükseliş eğiliminin devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, 113.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın destek konumuna geldiğini vurguladı.




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