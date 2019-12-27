Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artışla 114.057,26 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
27.12.2019 13:17
Son güncelleme : 27.12.2019 13:17
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 404,24 puan artarak 114.057,26 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,47 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,02 ile bilişim oldu.
Analistler, devam eden küresel risk iştahının, BIST 100 endeksinin yükselişini desteklediğini belirterek, teknik açıdan 115.000 ve 115.500 seviyelerinin direnç, 111.000 puanın destek konumuna geldiğini vurguladı.
13:00114.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 416,88
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.902
13:005,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0188
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9514
En Düşük
5,9292
13:006,6319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0392
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6321
En Düşük
6,5741
13:00289,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,89
|Açılış
|: 289,21
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,27
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,49
|52.634.490
|% 12,16
|
|SEKUR
|5,77
|21.593.194
|% 10,33
|
|TIRE
|4,09
|83.227.973
|% 10,24
|
|KENT
|172,00
|7.700.404
|% 9,69
|
|MMCAS
|1,18
|36.660
|% 9,26
|
|EGCYO
|0,38
|108.342
|% -9,52
|
|MEMSA
|0,33
|607.882
|% -8,33
|
|QNBFB
|40,10
|54.158.820
|% -7,26
|
|SMART
|10,59
|152.402.346
|% -6,70
|
|KFEIN
|11,39
|50.501.366
|% -5,40
|
|ISFIN
|4,08
|561.435.319
|% 3,29
|
|THYAO
|14,00
|239.805.545
|% 0,29
|
|KOZAA
|10,36
|173.203.995
|% 1,07
|
|IPEKE
|8,07
|170.757.968
|% 1,13
|
|SMART
|10,59
|152.402.346
|% -6,70
|
|ISFIN
|4,08
|561.435.319
|% 3,29
|
|ISGYO
|1,44
|88.246.430
|% 5,88
|
|ALBRK
|1,44
|58.006.151
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,60
|63.885.412
|% 3,23
|
|IHLGM
|1,10
|42.233.250
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7513
|7,7902
|% 0,78
|
|Frank
|6,0668
|6,1033
|% 0,77
|
|Riyal
|1,5805
|1,5885
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-0,30
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,77
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.951
|6,59
|
|Yarım
|920
|944
|3,18
|
|Çeyrek
|461
|472
|1,59
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|0,21
|