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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

02.01.2020 13:24

Son güncelleme : 02.01.2020 13:24
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 artışla 115.368,57 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 943,62 puan artarak 115.368,57 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,62 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,79 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 30 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 115.488,08 puanı görmesinin ardından 115.000 puanın üzerinde  dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin direnç, 112.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 4,88 114.778.937 % 16,19  
DURDO 15,77 7.209.995 % 12,32  
CRFSA 5,21 72.452.889 % 10,62  
YBTAS 3.239,50 99.360 % 10,00  
DARDL 4,16 1.653.450 % 9,76  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8435 7,8828 % -0,15  
Frank 6,1201 6,1569 % -0,06  
Riyal 1,5832 1,5912 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.520 1.520 2,75  
Altın Gr. 291 291 1,14  
Cumhuriyet 1.929 1.958 3,00  
Tam 1.920 1.968 0,85  
Yarım 928 952 0,40  
Çeyrek 465 476 0,20  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 0,05  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,01  
B. Petrol 66,28 66,28 0,28  
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