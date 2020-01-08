Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 112.815,96 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
08.01.2020 13:31
Son güncelleme : 08.01.2020 13:31
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 216,04 puan artarak 112.815,96 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,62 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,25 ile turizm oldu.
Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alımlarla 112.500-113.000 bandında dengelendi.
13:16112.721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 121,07
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.845
En Düşük
110.746
13:165,9608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0120
|Açılış
|: 5,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9594
13:166,6374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0200
|Açılış
|: 6,6410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6347
13:16303,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,83
|Açılış
|: 303,94
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.300,00
|745.900
|% 14,82
|
|TIRE
|5,61
|205.419.330
|% 11,53
|
|HUBVC
|18,82
|60.578.031
|% 10,77
|
|DAGHL
|3,17
|21.976.043
|% 10,07
|
|BALAT
|1,96
|651.181
|% 9,50
|
|CRDFA
|2,46
|301.481
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,27
|42.870.556
|% -13,28
|
|IHGZT
|4,80
|46.024
|% -12,73
|
|DOKTA
|47,10
|254.921
|% -9,42
|
|MEMSA
|0,31
|300.773
|% -8,82
|
|THYAO
|13,47
|1.212.534.760
|% -0,59
|
|ASELS
|22,36
|493.125.166
|% -0,18
|
|HALKB
|6,11
|344.329.215
|% 1,16
|
|PETKM
|3,69
|321.144.332
|% -0,27
|
|GARAN
|10,91
|320.820.554
|% 2,63
|
|ALBRK
|1,61
|212.529.136
|% 0,63
|
|THYAO
|13,47
|1.212.534.760
|% -0,59
|
|PETKM
|3,69
|321.144.332
|% -0,27
|
|KRDMD
|2,62
|207.274.988
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,40
|101.176.391
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8000
|7,8392
|% -0,15
|
|Frank
|6,1155
|6,1524
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5856
|1,5935
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.584
|11,77
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,05
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.047
|19,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|18,70
|
|Yarım
|970
|995
|9,05
|
|Çeyrek
|487
|498
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,47
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|68,69
|68,69
|0,42
|