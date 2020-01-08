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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

08.01.2020 13:31

Son güncelleme : 08.01.2020 13:31
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 112.815,96 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 216,04 puan artarak 112.815,96 puana  çıkarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,62 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,25 ile turizm oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alımlarla  112.500-113.000 bandında dengelendi.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:16112.721
Değişim :  0,11% |  121,07
Açılış :  110.961  
Önceki Kapanış :  112.600  
En Yüksek
112.845 En Düşük
110.746
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 33.300,00 745.900 % 14,82  
TIRE 5,61 205.419.330 % 11,53  
HUBVC 18,82 60.578.031 % 10,77  
DAGHL 3,17 21.976.043 % 10,07  
BALAT 1,96 651.181 % 9,50  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8000 7,8392 % -0,15  
Frank 6,1155 6,1524 % -0,17  
Riyal 1,5856 1,5935 % -0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.583 1.584 11,77  
Altın Gr. 304 304 2,05  
Cumhuriyet 2.017 2.047 19,00  
Tam 2.007 2.057 18,70  
Yarım 970 995 9,05  
Çeyrek 487 498 4,53  
Gümüş.Ons 18,43 18,47 0,07  
Gümüş Gr. 3,54 3,54 0,01  
B. Petrol 68,69 68,69 0,42  
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