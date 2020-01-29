GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

29.01.2020 13:26

Son güncelleme : 29.01.2020 13:35
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 120.490,11 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 688,48 puan artarak 120.490,11 puana  çıkarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,53  değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile  iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,37  ile bilişim oldu.

Analistler, öğleden sonra  ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi  kararı ile veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.700 ve 117.900 seviyelerinin  destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 121.500'ün direnç konumuna  geldiğini bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:20120.579
Değişim :  0,65% |  776,95
Açılış :  120.586  
Önceki Kapanış :  119.802  
En Yüksek
120.741 En Düşük
119.930
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYLUM 6,54 29.632.643 % 14,94  
DESA 5,17 23.164.324 % 12,88  
AFYON 7,69 255.748.677 % 11,77  
BEYAZ 3,80 1.895.891 % 9,83  
COSMO 2,83 62.379 % 9,69  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7228 7,7615 % 0,14  
Frank 6,0815 6,1181 % -0,03  
Riyal 1,5817 1,5896 % 0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.571 1.572 2,40  
Altın Gr. 301 301 0,99  
Cumhuriyet 1.988 2.018 -7,00  
Tam 1.980 2.030 -5,17  
Yarım 957 982 -2,50  
Çeyrek 480 491 -1,25  
Gümüş.Ons 17,51 17,55 0,05  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,01  
B. Petrol 59,17 59,17 0,36  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru