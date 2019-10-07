GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa haftaya düşüşle başladı

07.10.2019 10:06

Son güncelleme : 07.10.2019 10:06
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta 169,47 puan azalışla 103.294,05 seviyesine geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 169,47 puan ve yüzde 0,16 değer kaybıyla 103.294,05 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi  yüzde 0,16 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,44 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, alış ağırlıklı bir seyir izlenen  Borsa İstanbul'da yüzde 0,66 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 103.463,52  puandan tamamladı.

Analistler, piyasaların yeni haftaya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi haberi ile başladığını kaydetti.

Erdoğan ve Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin, Trump'ın daveti üzerine önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdığı bildirildi.

İkili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan  güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, Erdoğan'ın, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli  sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan duyuruda ise Türkiye'nin, yakın  zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçeceği, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin, bu operasyona dahil olmayacağı ve ABD  kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde bulunmayacağı vurgulandı.

Yurt içinde, hafta boyunca Suriye sınırına ilişkin gelişmeler ve cuma günü açıklanacak cari işlemler dengesinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise Trump'ın azil süreci, Brexit gelişmeleri, ABD ve Çinli yetkililer arasında 10 Ekim'de tekrar başlaması beklenen ticaret müzakereleri ve yarından itibaren hareketlenecek makroekonomik veri gündeminin yatırımcıların  odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.




BIST USD EURO ALTIN
18:05103.464
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  103.464  
En Yüksek
0 En Düşük
0
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru