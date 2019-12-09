Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,03 artışla 108.896,49 seviyesine yükseldi.
Borsa haftaya yatay başladı
09.12.2019 10:06
Son güncelleme : 09.12.2019 10:06
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 27,35 puan ve yüzde 0,03 değer kazancıyla 108.896,49 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile bilişim oldu.
Geçen hafta genel olarak yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,19, haftalık bazda ise yüzde 1,84 değer kazandı. Endeks, böylece geçen hafta 108.869,14 puanla Nisan 2018'den bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, bu hafta, çarşamba günü ABD Merkez Bankası, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararlarının gündemin odağında yer aldığını söyledi.
Bugün ise TCMB'nin beklenti anketinde gelecek dönem enflasyon tahminlerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:05108.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
0
En Düşük
0
18:055,7896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 5,7790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7896
En Düşük
5,7719
18:056,4065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3780
|
6,4077
En Düşük
6,3863
18:05271,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,14
|Açılış
|: 271,66
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
271,81
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|5,28
|2.579.359
|% 0,00
|
|PAPIL
|5,28
|2.579.359
|% 0,00
|
|PAPIL
|5,28
|2.579.359
|% 0,00
|
|PAPIL
|5,28
|2.579.359
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5930
|7,6311
|% 0,15
|
|Frank
|5,8128
|5,8478
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5370
|1,5448
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.462
|0,58
|
|Altın Gr.
|271
|272
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|1.802
|1.829
|3,00
|
|Tam
|1.793
|1.838
|-4,41
|
|Yarım
|867
|889
|-2,13
|
|Çeyrek
|435
|445
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|16,57
|16,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,08
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,22
|64,22
|-0,17
|
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