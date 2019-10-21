GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa haftaya yükselişle başladı

21.10.2019 10:13

Son güncelleme : 21.10.2019 10:13
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,11 artışla 98.526,43 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 111,09 puan ve yüzde 0,11 değer kazancıyla  98.526,43 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti, holding  endeksi yüzde 0,14 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile spor,  tek gerileyen ise bankacılık oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketinde enflasyon tahminlerindeki düşüş, bu hafta  gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik faiz indirim beklentilerini artırdı.

Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK ve Avrupa Merkez Bankası toplantıları öncesi Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeler, Brexit ve ticaret  müzakerelerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, TCMB'nin faiz indirimine devam edeceği, ECB'nin ise  faizlerde değişikliğe gitmeyeceğinin tahmin edildiğini belirterek, teknik açıdan  BIST 100 endeksinde 100.000 ve 101.200 seviyelerinin direnç, 97.200 ve 96.400'ün  destek konumunda olduğunu kaydetti.

SPK'nın banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdığını anımsatan analistler, banka hisselerinde geçen hafta ertelenen satışların bugün açılış itibarıyla hisse fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu ancak bunun geçici olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

SPK duyurusuna göre, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka payları için 16 Ekim'de getirilen depo şartı uygulaması kaldırılırken, açığa satış yasağı devam edecek.




BIST USD EURO ALTIN
09:5598.526
Değişim :  0,11% |  111,09
Açılış :  98.526  
Önceki Kapanış :  98.415  
En Yüksek
98.526 En Düşük
98.526
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru