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Borsa haftaya yükselişle başladı

28.10.2019 10:09

Son güncelleme : 28.10.2019 10:09
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,17 artışla 100.385,44 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 169,49 puan ve yüzde 0,17 değer kazancıyla 100.385,44 seviyesine çıktı. Bankacılık ve holding endeksi yüzde 0,21 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,27 ile iletişim oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 azalışla 100.215,95 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını ve 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatiline girileceğini belirterek, hafta genelinde ise perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıklayacağı yılın 4'üncü Enflasyon Raporu ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında ise çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile perşembe günkü ABD'nin büyümesi başta olmak üzere yoğun veri takviminin hafta  boyunca yatırımcıların odağında bulunacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde kısa vadede 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme  gelebileceğini kaydetti.




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YYAPI 0,45 11.011.226 % 0,00  
NATEN 7,35 145.291.864 % 0,00  
SNKRN 2,87 1.769.643 % 0,00  
UTPYA 3,50 1.595.467 % 0,00  
TURGG 37,36 5.003.500 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3642 7,4011 % -0,30  
Frank 5,7618 5,7965 % -0,36  
Riyal 1,5308 1,5385 % -0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.508 1.508 3,32  
Altın Gr. 279 279 -0,41  
Cumhuriyet 1.858 1.869 -15,00  
Tam 1.842 1.888 7,44  
Yarım 890 913 3,60  
Çeyrek 447 457 1,80  
Gümüş.Ons 18,11 18,15 0,09  
Gümüş Gr. 3,35 3,35 -0,00  
B. Petrol 61,62 61,62 -0,40  
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