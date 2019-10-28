Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,17 artışla 100.385,44 seviyesine yükseldi.
Borsa haftaya yükselişle başladı
28.10.2019 10:09
Son güncelleme : 28.10.2019 10:09
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 169,49 puan ve yüzde 0,17 değer kazancıyla 100.385,44 seviyesine çıktı. Bankacılık
ve holding endeksi yüzde 0,21 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,27 ile iletişim oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 azalışla 100.215,95 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını ve 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatiline girileceğini belirterek, hafta genelinde ise perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıklayacağı yılın 4'üncü Enflasyon
Raporu ve uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini bildirdi.
Yurt dışında ise çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile perşembe günkü ABD'nin büyümesi başta olmak üzere yoğun veri takviminin hafta boyunca yatırımcıların odağında bulunacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde kısa vadede 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini kaydetti.
18:05100.216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 100.216
|
0
En Düşük
0
18:055,7598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0153
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7580
|
5,7767
En Düşük
5,7521
18:056,3855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,4029
En Düşük
6,3789
18:05279,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,36
|Açılış
|: 279,02
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
279,66
En Düşük
278,27
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,45
|11.011.226
|% 0,00
|
|NATEN
|7,35
|145.291.864
|% 0,00
|
|SNKRN
|2,87
|1.769.643
|% 0,00
|
|UTPYA
|3,50
|1.595.467
|% 0,00
|
|TURGG
|37,36
|5.003.500
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,45
|11.011.226
|% 0,00
|
|NATEN
|7,35
|145.291.864
|% 0,00
|
|SNKRN
|2,87
|1.769.643
|% 0,00
|
|UTPYA
|3,50
|1.595.467
|% 0,00
|
|TURGG
|37,36
|5.003.500
|% 0,00
|
|THYAO
|11,90
|916.255.366
|% 0,00
|
|ASELS
|18,69
|506.894.737
|% 0,00
|
|GARAN
|9,53
|466.958.576
|% 0,00
|
|TUPRS
|126,40
|227.128.350
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,13
|222.966.019
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,79
|108.188.166
|% 0,00
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,23
|202.114.401
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,50
|212.814.210
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,23
|106.799.664
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3642
|7,4011
|% -0,30
|
|Frank
|5,7618
|5,7965
|% -0,36
|
|Riyal
|1,5308
|1,5385
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.508
|3,32
|
|Altın Gr.
|279
|279
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|1.858
|1.869
|-15,00
|
|Tam
|1.842
|1.888
|7,44
|
|Yarım
|890
|913
|3,60
|
|Çeyrek
|447
|457
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,15
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,62
|61,62
|-0,40
|