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Borsa haftaya yükselişle başladı

04.11.2019 10:08

Son güncelleme : 04.11.2019 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,82 artışla 99.267,44 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 804,70 puan ve yüzde 0,82 değer kazancıyla  99.267,44 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,18 ve holding endeksi  yüzde 0,94 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,37 ile finansal  kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 1,59 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, gösterge tahvilin bileşik faizinin  yüzde 12,61 ile son iki yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve döviz  kurlarındaki düşüş eğilimine karşın alımların güçlenemediği Borsa İstanbul'da,  BIST 100 endeksi yüzde 0,01 ile sınırlı değer kaybederek günü 98.462,73 puandan  tamamladı.

Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch  Ratings'in, cuma günü piyasalar kapandıktan sonra yayımladığı Türkiye  değerlendirmesinde, kredi notunu teyit ettiğini, görünümü ise "negatiften"  "durağana" çektiğini anımsattı.

Fitch Ratings'ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adım nedeniyle  piyasaların açılıştaki pozitif seyrini devam ettirebileceğini kaydeden  analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa tarafında imalat  sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin  takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 97.200  seviyelerinin destek, 100.000 ve 102.500'ün direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında  Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,87 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin  ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,87) göre, bir önceki ay  yüzde 9,26 olan yıllık enflasyonun yüzde 8,41'e düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon,  eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış göstermişti.




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