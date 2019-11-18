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Borsa haftaya yükselişle başladı

18.11.2019 10:07

Son güncelleme : 18.11.2019 10:07
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,50 artışla 105.902,43 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 522,71 puan ve yüzde 0,50 değer kazancıyla 105.902,43 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,65 yükseldi.

Açılışta sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile orman, kağıt, basım, tek kaybettiren ise yüzde 0,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Geçen hafta genelinde, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret  görüşmelerine ilişkin beklentilerin pozitif seyretmesi, küresel pay piyasalarında alıcılı bir havanın hakim olmasına sebep olurken, ABD'de Dow Jones endeksi 28 bin  puanın üzerinde kapanış yaparak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

BIST 100 endeksi geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de görüşmesinin ardından artan risk  iştahıyla haftalık bazda yüzde 2,16 yükselişle, 105.379,71 seviyesinden haftayı  tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu ve ABD Merkez Bankası üyesi Loretta J. Mester'in  konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin önemli direnç, 102.500'ün ise destek konumunda olduğunu  kaydetti.




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIMAS 46,10 79.218.061 % 3,80  
KARTN 320,40 2.107.767 % 0,00  
TIRE 2,09 174.699.526 % 0,00  
YESIL 11,62 5.290.949 % 0,00  
TSGYO 0,99 8.506.529 % 0,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4104 7,4475 % 0,29  
Frank 5,7827 5,8176 % 0,06  
Riyal 1,5284 1,5361 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.464 1.465 -2,43  
Altın Gr. 271 271 -0,06  
Cumhuriyet 1.801 1.828 2,00  
Tam 1.793 1.838 -3,34  
Yarım 867 889 -1,61  
Çeyrek 435 445 -0,81  
Gümüş.Ons 16,88 16,90 -0,06  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 -0,01  
B. Petrol 63,22 63,22 -0,08  
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