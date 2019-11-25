Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,57 artışla 107.193,15 seviyesine yükseldi.
Borsa haftaya yükselişle başladı
25.11.2019 10:05
Son güncelleme : 25.11.2019 10:05
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 604,73 puan ve yüzde 0,57 değer kazancıyla 107.193,15 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,82 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise holding oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde pay piyasalarında etkili olan kar satışları ile görülen yüzde 0,2'lik kayba karşın haftalık bazda yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, 106.588,41 puanla 7 ayın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin yeni haftanın açılışında pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirterek, bu hafta çarşamba günü ABD'de büyüme, cuma günü Euro
Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini kaydetti.
Ticaret müzakereleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 105.000 puanın destek konumuna geldiğini bildirdi.
18:05106.588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
0
En Düşük
0
18:055,7096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0041
|Açılış
|: 5,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7193
En Düşük
5,7038
18:056,2977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3061
En Düşük
6,2938
18:05267,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,96
|Açılış
|: 267,67
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
268,88
En Düşük
267,46
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|2,13
|8.927.495
|% 0,00
|
|PINSU
|2,13
|8.927.495
|% 0,00
|
|PINSU
|2,13
|8.927.495
|% 0,00
|
|PINSU
|2,13
|8.927.495
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3139
|7,3506
|% 0,02
|
|Frank
|5,7008
|5,7352
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5175
|1,5251
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,57
|
|Altın Gr.
|268
|268
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-6,00
|
|Tam
|1.779
|1.823
|0,75
|
|Yarım
|860
|882
|0,36
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|0,22
|
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