GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa haftaya yükselişle başladı

25.11.2019 10:05

Son güncelleme : 25.11.2019 10:05
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,57 artışla 107.193,15 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 604,73 puan ve yüzde 0,57 değer kazancıyla 107.193,15 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,82 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise holding oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde pay piyasalarında etkili olan kar satışları ile görülen yüzde 0,2'lik kayba karşın haftalık bazda yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, 106.588,41 puanla 7 ayın en yüksek haftalık  kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin yeni haftanın açılışında pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirterek, bu hafta çarşamba günü ABD'de büyüme, cuma günü Euro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini kaydetti.

Ticaret müzakereleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunacağını ifade eden  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 105.000 puanın destek konumuna geldiğini bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05106.588
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  106.588  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 2,13 8.927.495 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3139 7,3506 % 0,02  
Frank 5,7008 5,7352 % -0,09  
Riyal 1,5175 1,5251 % -0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.459 1.459 -3,57  
Altın Gr. 268 268 -0,89  
Cumhuriyet 1.787 1.814 -6,00  
Tam 1.779 1.823 0,75  
Yarım 860 882 0,36  
Çeyrek 431 441 0,18  
Gümüş.Ons 16,91 16,94 -0,08  
Gümüş Gr. 3,10 3,11 -0,02  
B. Petrol 62,59 62,59 0,22  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru