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Borsa haftaya yükselişle başladı

30.12.2019 10:13

Son güncelleme : 30.12.2019 10:13
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 artışla 114.057,03 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 373,41 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla  114.057,03 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,38 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde 114.000 puanın üzerini test eden BIST  100 endeksi, etkisini artıran satışlarla kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 113.683,61 puandan  tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, çarşamba günkü yılbaşı tatili öncesi pay piyasalarının pozitif görünümünü korumasının beklenebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılabilmesi durumunda alımların güçlenebileceğini aktaran analistler, 112.500'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.




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BIST USD EURO ALTIN
09:55114.057
Değişim :  0,33% |  373,42
Açılış :  114.057  
Önceki Kapanış :  113.684  
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INFO 8,03 41.684 % 14,88  
AKGUV 2,55 1.229.034 % 14,86  
KENT 203,00 511.763 % 12,59  
RALYH 7,50 120 % 10,29  
BALAT 1,13 57.894 % 9,71  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7735 7,8125 % 0,09  
Frank 6,0906 6,1273 % 0,02  
Riyal 1,5805 1,5884 % -0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.513 1.513 2,26  
Altın Gr. 289 289 0,07  
Cumhuriyet 1.925 1.950 5,00  
Tam 1.908 1.955 10,60  
Yarım 922 946 5,13  
Çeyrek 462 473 2,56  
Gümüş.Ons 17,86 17,90 0,13  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,02  
B. Petrol 67,00 67,00 0,13  
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