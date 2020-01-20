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Borsa haftaya yükselişle başladı

20.01.2020 10:04

Son güncelleme : 20.01.2020 10:04
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 artışla 121.879,47 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 404,72 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla  121.879,47 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde  0,39 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile  gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,29 ile inşaat oldu.

Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 75  baz puan düşürerek yüzde 11,25'e çekmesinin desteği ile yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,37 artış kaydetti. BIST 100  endeksi, cuma günü yüzde 0,39 değer kazanarak günü 121.474,75 puandan tamamlarken, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün gerçekleştirilecek Hazine ve Maliye Bakanı Berat  Albayrak'ın 2019 değerlendirmesine ilişkin haber akışının takip edileceğini  belirterek, yurt dışında ise Libya'ya ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul  edeceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, olası düşüşlerde 118.000 puanın destek  konumuna gelebileceğini söyledi.




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BERA 3,84 9.363.456 % 0,00  
EGCEY 0,48 387.138 % 0,00  
EDIP 1,58 26.388.530 % 0,00  
BLCYT 5,67 1.142.338 % 0,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6378 7,6761 % -0,04  
Frank 6,0638 6,1003 % 0,06  
Riyal 1,5667 1,5745 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.561 1.562 4,39  
Altın Gr. 296 296 1,33  
Cumhuriyet 1.958 1.973 -7,00  
Tam 1.942 1.991 14,73  
Yarım 939 963 7,13  
Çeyrek 471 481 3,56  
Gümüş.Ons 18,06 18,11 0,06  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,02  
B. Petrol 65,62 65,62 0,77  
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