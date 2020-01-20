Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 artışla 121.879,47 puandan başladı.
Borsa haftaya yükselişle başladı
20.01.2020 10:04
Son güncelleme : 20.01.2020 10:04
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 404,72 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 121.879,47 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,39 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,29 ile inşaat oldu.
Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 75 baz puan düşürerek yüzde 11,25'e çekmesinin desteği ile yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,37 artış kaydetti. BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,39 değer kazanarak günü 121.474,75 puandan tamamlarken, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, bugün gerçekleştirilecek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2019 değerlendirmesine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise Libya'ya ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul edeceğini ifade etti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, olası düşüşlerde 118.000 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.
18:05121.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
0
En Düşük
0
18:055,9005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0123
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,9005
En Düşük
5,8870
18:056,5504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0188
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5300
|
6,5523
En Düşük
6,5259
18:05296,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,22
|Açılış
|: 296,07
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
296,24
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|ALBRK
|1,71
|124.332.987
|% 0,00
|
|BERA
|3,84
|9.363.456
|% 0,00
|
|EGCEY
|0,48
|387.138
|% 0,00
|
|EDIP
|1,58
|26.388.530
|% 0,00
|
|BLCYT
|5,67
|1.142.338
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,71
|124.332.987
|% 0,00
|
|BERA
|3,84
|9.363.456
|% 0,00
|
|EGCEY
|0,48
|387.138
|% 0,00
|
|EDIP
|1,58
|26.388.530
|% 0,00
|
|BLCYT
|5,67
|1.142.338
|% 0,00
|
|THYAO
|15,03
|2.087.036.619
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% 0,00
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% 0,00
|
|PGSUS
|73,80
|551.682.872
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,86
|381.081.764
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,64
|332.742.417
|% 0,00
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% 0,00
|
|ODAS
|2,62
|366.034.736
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6378
|7,6761
|% -0,04
|
|Frank
|6,0638
|6,1003
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5667
|1,5745
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.562
|4,39
|
|Altın Gr.
|296
|296
|1,33
|
|Cumhuriyet
|1.958
|1.973
|-7,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,73
|
|Yarım
|939
|963
|7,13
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,11
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|65,62
|65,62
|0,77
|
Seans Raporu
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17:56XU100
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