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Borsa İstanbul 20 ayın zirvesini gördü!

06.12.2019 17:10

Son güncelleme : 06.12.2019 17:10
Borsa İstanbul 100 endeksi 109 bin 315 puana kadar yükselerek 20 ayın en yüksek seviyesini gördü.



Borsa İstanbul 100 endeksi, haftanın son işlem gününe 349 puanlık yükselişle 109 bin 8 puandan başlarken, günün ilerleyen saatlerinde yükselişini sürdürdü ve yeni rekorunu kırdı.

BIST 100 endeksi 109 bin 315 puana kadar yükselerek 25 Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.

Endeks saat 15.59 itibarıyla 109 bin 6 puandan işlem görürken, hisse senetleri yüzde 0.30 oranında yükseldi. Bankacılık endeksi de yüzde 0.21 oranında yükselişle 152 bin 774 puanda bulunuyor.




uzmanpara Gündemi
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Değişim :  0,32% |  344,63
Açılış :  109.009  
Önceki Kapanış :  108.659  
En Yüksek
109.315 En Düşük
108.352
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 3,81 97.546.627 % 16,16  
FMIZP 34,10 26.639.257 % 15,51  
DENCM 7,90 19.818.315 % 14,66  
GLRYH 2,20 24.484.318 % 14,58  
RYGYO 3,03 20.515.315 % 10,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5426 7,5804 % -0,02  
Frank 5,7954 5,8303 % -0,09  
Riyal 1,5321 1,5398 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.468 1.469 -7,51  
Altın Gr. 272 272 -1,05  
Cumhuriyet 1.810 1.837 4,00  
Tam 1.793 1.839 -3,26  
Yarım 867 890 -1,58  
Çeyrek 435 445 -0,78  
Gümüş.Ons 16,88 16,91 -0,08  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,01  
B. Petrol 62,97 62,97 -0,42  
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