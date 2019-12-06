Borsa İstanbul 100 endeksi 109 bin 315 puana kadar yükselerek 20 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Borsa İstanbul 20 ayın zirvesini gördü!
06.12.2019 17:10
Son güncelleme : 06.12.2019 17:10
Borsa İstanbul 100 endeksi, haftanın son işlem gününe 349 puanlık yükselişle 109 bin 8 puandan başlarken, günün ilerleyen saatlerinde yükselişini sürdürdü ve yeni rekorunu kırdı.
BIST 100 endeksi 109 bin 315 puana kadar yükselerek 25 Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.
Endeks saat 15.59 itibarıyla 109 bin 6 puandan işlem görürken, hisse senetleri yüzde 0.30 oranında yükseldi. Bankacılık endeksi de yüzde 0.21 oranında yükselişle 152 bin 774 puanda bulunuyor.
16:54109.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 344,63
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
16:545,7667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0162
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7713
En Düşük
5,7410
16:546,3867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,3770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
16:54271,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,96
|Açılış
|: 271,94
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
271,42
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,81
|97.546.627
|% 16,16
|
|FMIZP
|34,10
|26.639.257
|% 15,51
|
|DENCM
|7,90
|19.818.315
|% 14,66
|
|GLRYH
|2,20
|24.484.318
|% 14,58
|
|RYGYO
|3,03
|20.515.315
|% 10,99
|
|FONET
|6,40
|63.865.006
|% -20,00
|
|SMART
|9,57
|11.983.889
|% -19,98
|
|KFEIN
|11,34
|106.802.285
|% -17,11
|
|MEMSA
|0,24
|143.841
|% -7,69
|
|LOGO
|55,00
|15.984.064
|% -7,56
|
|THYAO
|13,71
|703.625.912
|% -0,44
|
|ASELS
|19,50
|577.005.021
|% -0,91
|
|ISFIN
|3,01
|397.037.108
|% 4,88
|
|TTKOM
|7,28
|372.540.367
|% 2,25
|
|GARAN
|10,43
|357.424.559
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,49
|202.780.589
|% 0,68
|
|ISFIN
|3,01
|397.037.108
|% 4,88
|
|CEMAS
|1,40
|139.163.799
|% 6,06
|
|KRDMD
|2,42
|189.870.095
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,47
|33.852.532
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5426
|7,5804
|% -0,02
|
|Frank
|5,7954
|5,8303
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5321
|1,5398
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.469
|-7,51
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|1.810
|1.837
|4,00
|
|Tam
|1.793
|1.839
|-3,26
|
|Yarım
|867
|890
|-1,58
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,78
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|-0,42
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