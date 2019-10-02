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Borsa İstanbul pazar yapısı güncelleniyor

02.10.2019 10:31

Son güncelleme : 02.10.2019 10:31
Borsa İstanbul`un mevcut "Yıldız Pazar" ve "Ana Pazar" yapısı, benzer büyüklük, derinlik ve likidite seviyesindeki payların aynı pazar ve grupta yer alması hedefiyle kendi içinde ikiye ayrılarak 4 Kasım`dan itibaren "Yıldız 1", "Yıldız 2", "Ana 1" ve "Ana 2" şeklinde güncellenecek.



AA

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, pay piyasasında pazar kriterlerinin güncellenmesi doğrultusunda mevcut Yıldız Pazar ve Ana Pazar yapısı; "Yıldız 1", "Yıldız 2", "Ana 1" ve "Ana 2" şeklinde ikişerli gruplara  ayrılacak.

Bu kapsamda Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda yer alan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları Yıldız ve Ana pazara alınacak.

Öte yandan daha önce pazarlar oluşturulurken sadece halka açık piyasa değeri dikkate alınırken, yeni uygulamada pazar/grup seçiminde toplam piyasa değeri, halka açıklık oranı, bireysel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım  tutarı ve likidite kriterlerine de bakılacak.

Yeni uygulama ile benzer büyüklük, derinlik ve likidite seviyesindeki payların aynı pazar ve grup içinde yer alması hedefleniyor. Bu şekilde BİST en uygun işlem esaslarını genel kurallarla grup bazında belirleme esnekliğine  kavuşacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun  (SPK) paylara yönelik ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkacak.

YILDIZ 1'DE PİYASA DEĞERİ 750 MİLYON LİRADAN BÜYÜK ŞİRKETLER OLACAK

Borsada Yıldız ve Ana pazarlarda işlem gören 352 şirketi kapsayan  çalışmada "Yıldız 1" grubunda halka açık piyasa değeri 750 milyon liradan büyük,  uluslararası seviyede piyasa likiditesine sahip şirketler yer alacak.

"Yıldız 2"de ise belirlenen tüm kriterlerde eşik değerlerin üstünde yer alan şirketler bulunacak.

Çalışma kapsamındaki şirketlerin 172'si "Ana 1"de yer alarak Borsa  İstanbul’un gövdesini oluşturacak. Yıldız pazarlar ve "Ana 1" için gerekli  kriterleri karşılayamayan şirketler ise "Ana 2"de gruplanacak.

Şirketlerin içinde bulundukları pazar grubunun tüm kriterlerini yerine getirmesi gerekecek.

UYGULAMA 2 İSTİSNAYI KAPSAYACAK

Uygulamada 2 istisna bulunacak. Bunlardan ilki; fiili dolaşımdaki  paylarının piyasa değeri 500 milyon liranın üzerinde olan şirketler "Yıldız 1"de  yer almıyorsa, diğer kriterlere bakılmaksızın büyüklük itibarıyla "Yıldız 2"ye  alınacak.

İkinci istisnai durumu ise "Ana 2"de yer alan paylardan, fiili  dolaşımdaki paylarının piyasa değeri 15 milyon liradan ve son 3 yıllık toplam net  temettü getirisi yüzde 15'ten büyük olanların "Ana 1"de sınıflanması oluşturuyor.

Hesaplamalarda son bir yıllık ortalama değerler kullanılacak. Çalışma  aralık ayında endekslerle birlikte tekrar güncellenecek. Sonraki süreçte, endeks  dönemleriyle uyumlu şekilde güncellemeler yapılarak şirketlerin gruplar arası  geçişlerine imkan tanınacak.

Yeni pay piyasası pazar yapısı, ilişkili tüm işlem esasları ile 4  Kasım'da devreye alınacak.

"DAHA DERİN VE LİKİT PİYASA İÇİN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRMAK ÖNEMLİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili  Mehmet Gönen, İstanbul Finans Merkezi hedefleri doğrultusunda daha derin ve likit  piyasalar oluşturmak için yatırımcı sayısını ve çeşitliliğini artırmanın önemli  olduğunu vurguladı.

Gönen, "Yeni pazar düzenlemesinin şirketleri kendilerini yatırımcılara  daha iyi anlatmaya teşvik etmesini bekliyoruz. Çalışma süresi boyunca SPK,  Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve şirketlerle toplantılar yapılarak tüm  paydaşların görüşlerini aldık. Daha fazla yatırımcının güvenini kazanmak  hedefiyle çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.




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