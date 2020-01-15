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Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

15.01.2020 10:19

Son güncelleme : 15.01.2020 10:19
BIST 100 endeksi bu sabah güne rekorla başladı. Endeks 121.744 puanla tarihin en yüksek seviyesini gördü.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 190,72 puan ve yüzde 0,16 değer kaybıyla 121.232,62 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,05 yükseldi. Açılıştan kısa bir süre sonra ise endeks 29 Ocak 2018'den bu yana ilk kez 121.744 puanla tarihin en yüksek seviyesini gördü.
 
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile orman, kağıt, basım oldu.
 
Dün tarihi zirvesini test eden BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artarak 121.423,34 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Pay piyasalarında 20 milyar 246 milyon lira ile işlem hacmi rekorunun da kırıldığı günde, en yüksek 121.504 puanı gören BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi, 29 Ocak 2018'deki 121.532 puan seviyesinde bulunuyor.
 
Analistler, bugün ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşmasının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, Libya'da, Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in "ateşkesin sona erdiğini" duyurması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini bildirdi.
 
Veri takviminde ise Almanya'nın büyümesi ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirvenin aşılması durumunda yaklaşık 3 aydır devam eden yükseliş trendinin direnci konumundaki 127.300 seviyesinin direnç, 120.000 ve 118.200 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.
 
 





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:04121.479
Değişim :  0,05% |  56,02
Açılış :  121.233  
Önceki Kapanış :  121.423  
En Yüksek
121.486 En Düşük
120.973
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 3,31 10.850 % 9,97  
BALAT 3,12 161.934 % 9,86  
ALKA 7,42 7.733.482 % 9,76  
EGCEY 0,60 61.684 % 9,09  
GEREL 3,65 25.731.349 % 8,63  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6505 7,6888 % 0,20  
Frank 6,0627 6,0992 % 0,11  
Riyal 1,5648 1,5726 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.552 1.552 5,09  
Altın Gr. 294 294 1,08  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.925 1.973 -9,48  
Yarım 930 954 -4,59  
Çeyrek 467 477 -2,29  
Gümüş.Ons 17,83 17,87 0,03  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
B. Petrol 64,36 64,36 -0,13  
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