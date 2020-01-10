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Borsa İstanbul`da üç rekor

10.01.2020 09:11

Son güncelleme : 10.01.2020 09:20
BIST 100`de dün rekorlar üst üste geldi. BIST 100 endeksi en yüksek 117 bin seviyesini gördü. Dün gelen diğer iki rekor ise Pay Piyasası`nda 20 milyar 166 milyon 440 bin 51 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye çıktı - VİOP`ta da pay vadeli işlemlerde 2 milyar 47 milyon 573 bin 899 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaşıldı.



AA/uzmanpara

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün 117 bin puana yükseldi. Dün tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla  kazandıran bankacılık oldu.
 
Güne artan küresel risk iştahı ile yükselişle başlayan BIST 100  endeksi, döviz kurları ve tahvil faizlerindeki düşüşün pozitif etkilediği  bankacılık hisseleri öncülüğünde 27 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan  117.055,81 puanı gördü.
 
2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,56 ile Ağustos  2017'den beri gördüğü en düşük seviyeye gerilerken, dolar/TL ise yüzde 1,2  azalışla 5,8690'a kadar düştü.

DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşamki açıklamaları  sonrası ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, buna paralel  dünya borsalarında yükseliş, petrol ve altın fiyatlarında düşüşler görüldüğünü  ifade etti.
 
Karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme  gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının,  piyasalarda iyimserliği artırdığını dile getiren analistler, Türk lirası  varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini söyledi.

DİĞER İKİ REKOR DA BORSA İSTANBUL'DAN GELDİ 

Borsa İstanbul, Pay  Piyasası'nda ise dün 20 milyar 166 milyon 440 bin 51 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye çıktı - VİOP'ta da pay vadeli işlemlerde 2 milyar 47 milyon 573 bin 899  liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaşıldı.





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ODAS 2,58 877.384.646 % 20,00  
RYSAS 5,12 84.592.415 % 19,91  
RYGYO 4,88 98.854.546 % 19,90  
KARTN 435,80 69.780.154 % 16,99  
CELHA 7,32 22.979.957 % 15,46  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6683 7,7068 % 0,29  
Frank 6,0155 6,0518 % 0,16  
Riyal 1,5615 1,5693 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.547 1.547 -4,08  
Altın Gr. 292 293 -0,10  
Cumhuriyet 1.947 1.976 -55,00  
Tam 1.938 1.987 -57,77  
Yarım 937 961 -27,94  
Çeyrek 470 480 -13,97  
Gümüş.Ons 17,84 17,89 -0,04  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,00  
B. Petrol 65,31 65,31 -0,05  
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