Borsa İstanbul`da üç rekor

AA/uzmanpara



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün 117 bin puana yükseldi. Dün tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının, piyasalarda iyimserliği artırdığını dile getiren analistler, Türk lirası varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini söyledi.Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nda ise dün 20 milyar 166 milyon 440 bin 51 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye çıktı - VİOP'ta da pay vadeli işlemlerde 2 milyar 47 milyon 573 bin 899 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaşıldı.