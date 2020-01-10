BIST 100`de dün rekorlar üst üste geldi. BIST 100 endeksi en yüksek 117 bin seviyesini gördü. Dün gelen diğer iki rekor ise Pay Piyasası`nda 20 milyar 166 milyon 440 bin 51 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye çıktı - VİOP`ta da pay vadeli işlemlerde 2 milyar 47 milyon 573 bin 899 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaşıldı.
Borsa İstanbul`da üç rekor
10.01.2020 09:11
Son güncelleme : 10.01.2020 09:20
AA/uzmanpara
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün 117 bin puana yükseldi. Dün tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.
Güne artan küresel risk iştahı ile yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurları ve tahvil
faizlerindeki düşüşün pozitif etkilediği bankacılık hisseleri öncülüğünde 27 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 117.055,81 puanı gördü.
2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,56 ile Ağustos 2017'den beri gördüğü en düşük seviyeye gerilerken, dolar/TL ise yüzde 1,2 azalışla 5,8690'a kadar düştü.
DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşamki açıklamaları sonrası ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, buna paralel dünya borsalarında yükseliş, petrol ve altın
fiyatlarında düşüşler görüldüğünü ifade etti.
Karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının, piyasalarda iyimserliği artırdığını dile getiren analistler, Türk lirası varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini söyledi.
DİĞER İKİ REKOR DA BORSA İSTANBUL'DAN GELDİ
Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nda ise dün 20 milyar 166 milyon 440 bin 51 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye çıktı - VİOP'ta da pay vadeli işlemlerde 2 milyar 47 milyon 573 bin 899 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaşıldı.
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
118.145
En Düşük
115.236
18:055,8791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0103
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,8816
En Düşük
5,8670
18:056,5333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5348
En Düşük
6,5190
18:05292,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,19
|Açılış
|: 292,45
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
293,79
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.592.415
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.854.546
|% 19,90
|
|KARTN
|435,80
|69.780.154
|% 16,99
|
|CELHA
|7,32
|22.979.957
|% 15,46
|
|INFO
|7,00
|88.354
|% -5,41
|
|DAGHL
|3,14
|36.126.340
|% -5,14
|
|MTRYO
|5,70
|32.058
|% -5,00
|
|ARTI
|0,96
|131.704
|% -4,00
|
|ATAGY
|4,61
|11.474.773
|% -3,96
|
|THYAO
|14,25
|2.537.765.127
|% 5,56
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 5,68
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 5,34
|
|GARAN
|11,92
|643.725.722
|% 7,39
|
|EKGYO
|1,47
|621.690.078
|% 5,76
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,87
|509.382.619
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 5,34
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 5,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6683
|7,7068
|% 0,29
|
|Frank
|6,0155
|6,0518
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5615
|1,5693
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.547
|1.547
|-4,08
|
|Altın Gr.
|292
|293
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,89
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|65,31
|65,31
|-0,05
|
Seans Raporu
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17:59JANTS
Yüzde 8.83 oranında artışla 59.80 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 006 adet işlem
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17:57ODAS
Yüzde 20.00 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 366, 847, 364 adet işlem
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17:56ARMDA
Yüzde 11.81 oranında artışla 15.90 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 035 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4706, 77 artarak (% 4.37 ) 112, 312
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH