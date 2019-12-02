Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi, önemli bir direnç olarak görülen 108 bin puanı aşarak yılın en yüksek seviyesini gördü.
Borsa İstanbul`da yeni rekor!
02.12.2019 18:09
Son güncelleme : 02.12.2019 18:09
İHA
Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi, 108 bin seviyesini aşarak yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Endeks, en yüksek 108 bin 210 seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksinde de yüzde 0.59 oranında yükseliş görülüyor.
17:53108.124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.220,12
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
108.210
En Düşük
107.318
17:535,7498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7643
En Düşük
5,7320
17:536,3628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0268
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3634
En Düşük
6,3225
17:53269,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,36
|Açılış
|: 269,75
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,25
|414.926.362
|% 19,68
|
|SANKO
|8,09
|40.855.800
|% 16,07
|
|SMART
|7,01
|148.643.100
|% 15,30
|
|RALYH
|8,05
|5.267
|% 15,00
|
|KLNMA
|53,40
|3.067.632
|% 14,94
|
|HUBVC
|11,99
|3.723.796
|% -13,18
|
|IHYAY
|0,80
|98.988.563
|% -9,09
|
|SNGYO
|0,82
|35.472.761
|% -8,89
|
|ARTI
|0,83
|34.431
|% -4,60
|
|IDEAS
|3,17
|838.300
|% -3,35
|
|THYAO
|13,94
|1.375.090.761
|% 2,05
|
|GSRAY
|2,25
|414.926.362
|% 19,68
|
|BJKAS
|3,28
|406.256.410
|% 12,71
|
|ASELS
|18,79
|309.234.410
|% 0,64
|
|KRDMD
|2,44
|302.229.523
|% 2,09
|
|GSRAY
|2,25
|414.926.362
|% 19,68
|
|IHLAS
|0,79
|121.435.994
|% 1,28
|
|BJKAS
|3,28
|406.256.410
|% 12,71
|
|KRDMD
|2,44
|302.229.523
|% 2,09
|
|IHYAY
|0,80
|98.988.563
|% -9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4146
|7,4518
|% 0,01
|
|Frank
|5,7541
|5,7887
|% 0,49
|
|Riyal
|1,5299
|1,5376
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|-4,05
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,64
|61,64
|1,15
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