Borsa İstanbul`da yeni rekor!













İHA

Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi, 108 bin seviyesini aşarak yılın en yüksek seviyesine çıktı.Endeks, en yüksek 108 bin 210 seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksinde de yüzde 0.59 oranında yükseliş görülüyor.