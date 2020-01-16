Borsa İstanbul AŞ tarafından, borsaya yatırım bilimcinin artmasına yönelik "Küçük yatırımlar uzun vadede temettüyle büyür" başlığı altında bir multimedya hazırlandı.
Borsa İstanbul`dan yatırımcıya multimedyalı çağrı
16.01.2020 11:39
Son güncelleme : 16.01.2020 11:39
AA
Hazırlanan multimedya, Borsa
İstanbul'un resmi Twitter hesabı üzerinden "Borsaİstanbul", "Temettü", "HisseSenedi", "YatırımBilinci" ve "Tasarruf" etiketi ile paylaşıldı.
Borsa İstanbul'un resmi sitesinde de yayımlanan multimedyada, hisse senedi kadar temettünün de önemli olduğu ve düzenli birikimin riskleri azalttığı mesajı verildi.
Multimedyada, uzun vadede borsanın, yatırımcısına altın
ve dolardan daha fazla kazandırdığına dair şu ifadelere yer verildi:
"Uzun vadeli yatırım yapmak isteyen bir aile düşünelim. Bundan 18 yıl önce doğan çocuğuna birikim yapmak için ailemiz her ay bir çeyrek altın biriktirseydi, aynı değerde doları vadeli mevduatta değerlendirseydi, ya da bu parayı temettü verimi en yüksek 10 hisseye yatırsaydı bakalım neler olacaktı? Altın kumbarasında 18 yılda 100 bin lira, döviz ve mevduat faizlerinden oluşan kumbarada 75 bin lira
ve borsada değerlendirilen paranın bulunduğu kumbarada bu çocuğun geleceği için 170 bin lira birikmiş. Ön yargı ile bakılıp büyük bir kesimin uzaktan izlediği borsa, 18 yıllık yatırımda neredeyse altın ve dövizin toplamı kadar birikim sağlamış. İster çocuklarımız, ister kendimiz için birikim yapmak isteyelim, altın ve döviz kadar ekonomimize ve sermaye piyasalarımıza güvenirsek biz karlı çıkarız."
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|Önceki Kapanış
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122.290
En Düşük
121.378
11:245,8899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 5,8880
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|Önceki Kapanış
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5,8925
En Düşük
5,8722
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En Yüksek
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|: 0,36%
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|Önceki Kapanış
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6,5783
En Düşük
6,5507
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|Açılış
|: 294,39
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|Önceki Kapanış
|: 294,04
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294,49
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|58,80
|11.821.358
|% 14,96
|
|NIBAS
|4,86
|12.179
|% 14,62
|
|DAGHL
|4,75
|6.528.169
|% 14,18
|
|GYHOL
|16,51
|4.353.444
|% 11,78
|
|ALKIM
|45,88
|35.302.478
|% 11,74
|
|FORMT
|2,50
|16.490
|% -12,28
|
|MZHLD
|15,80
|139.356
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|130.858
|% -9,96
|
|PGSUS
|77,50
|297.609.558
|% -5,95
|
|TBORG
|13,33
|222.716
|% -5,46
|
|THYAO
|15,08
|1.054.463.340
|% 2,59
|
|GUSGR
|2,61
|344.504.396
|% -1,51
|
|PGSUS
|77,50
|297.609.558
|% -5,95
|
|EKGYO
|1,68
|207.260.562
|% 2,44
|
|AKBNK
|8,79
|198.138.858
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,61
|344.504.396
|% -1,51
|
|EKGYO
|1,68
|207.260.562
|% 2,44
|
|THYAO
|15,08
|1.054.463.340
|% 2,59
|
|KRDMD
|3,11
|192.125.594
|% 0,65
|
|ALBRK
|1,78
|108.734.043
|% 1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6536
|7,6920
|% 0,25
|
|Frank
|6,0898
|6,1265
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5654
|1,5732
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|-2,25
|
|Altın Gr.
|294
|294
|0,31
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|10,64
|
|Yarım
|935
|960
|5,15
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|0,19
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