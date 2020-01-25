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Borsa İstanbul`un rekor haftası

25.01.2020 11:15

Son güncelleme : 25.01.2020 11:15
BIST 100`deki üst üste 12 haftalık yükseliş rallisi tüm zamanların en uzun süreli yükseliş serisine işaret ederken, BIST 100 endeksi tarihi zirvesinde bulunuyor.



AA

2019'u yıllık bazda yüzde 25,4'lük getiri ile tamamlayan ve bu getirinin büyük kısmını yılın son çeyreğinde elde eden BIST 100 endeksinde yükseliş eğilimi hız kesmeden devam ediyor.

2020'ye artan jeopolitik risklerle çalkantılı bir başlangıç yapan  Borsa İstanbul, risk algısının kısa sürede ortadan kalkmasıyla rekor üstüne rekor kırdı.

Haftalık bazda yükseliş rallisini 12 haftaya çıkararak, bu alanda en  uzun süre üst üste artış rekoru kıran BIST 100 endeksi, aynı zamanda hafta içinde  124.536,60 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. BIST 100  endeksi, haftayı yüzde 0,55 kazançla 122.141,80 puandan tamamladı.

Dolar bazında ise 20.559 puanda bulunan ve zirveye hala çok uzak olan  endeksin tarihi zirvesi 51.070 puanda bulunuyor. Endeks, Kasım 2010'da 51.070  puanla dolar bazlı rekorunu kırmasının ardından Mayıs 2013'te bu seviyelere  yaklaşmayı başarsa da üzerine çıkamamıştı.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE BİLİŞİM ÖNE ÇIKTI

Sektör endeksleri bazında bakıldığında BIST 100'deki artış eğiliminde  bilişim ve orman, kağıt, basım endeksleri yüzde 10'un üzerinde getiri ile en  önemli katkıyı sağlayan endeksler oldu. Geçen hafta bankacılık endeksi yüzde  0,21, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Analistler, son 12 haftadır yükseliş eğiliminde hareket eden endeksin  rekor seviyelere ulaşmış olması sebebiyle bu bölgeden gelebilecek kar  satışlarıyla düzeltme hareketi yapabileceğine dikkati çekti.

Endeksin uzun dönemli hedeflerine ulaşabilmesi için zaman zaman  düzeltme yapmasının daha sağlıklı bir yükselişe yol açacağına değinen analistler,  yatırımcıların yatırım kararı alırken bu durumu da göz önünde bulundurmaları  gerektiğini kaydetti.

RİSKLER DÖNEM DÖNEM DALGALANMAYA YOL AÇTI

Yıl başında ABD'nin İranlı general Kasım Süleymani'yi Irak'ta  öldürmesinin ardından artan jeopolitik riskler, olayın fazla büyümeden  yatışmasıyla önemli ölçüde azaldı.

ABD ile Çin arasında imzalanan ticaret anlaşmasıyla birlikte risk  algısı önemli derecede azalırken, görece riskli varlıklara talep küresel bazda  artış gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senato'da hafta ortasında  başlayan duruşma, pay piyasaları tarafında başlıca risk faktörü olarak  konumlandırılırken, Senato'da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olması risk algısını  sınırlayan önemli bir faktör olarak görüldü.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında tedirginliğe sebep olan  koronavirüsü, küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyre sebep olurken, hafta  boyunca bu konuya dair haber akışı endeksler üzerinde etkili oldu.

İÇ PİYASADA ARTAN GÜVEN RİSK İŞTAHINA DA YANSIDI

Küresel ekonomide gözlemlenen iyileşme ve azalan belirsizliklere  paralel yurt içinde makroekonomik veriler ve yatırımcı güvenindeki artış, pay  piyasalarında rekorları da beraberinde getirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta faizleri 75  baz puan indirmesiyle artan risk iştahı da, Borsa İstanbul'daki alışlarda etkili  oldu.

Faizlerin düşmesiyle alternatif getiri arayışına giren yatırımcıların  görece riskli varlıklara yönelirken, Borsa İstanbul'daki yükselişin önemli ölçüde  yerli yatırımcı tarafından desteklenmesi dikkati çekti.

Analistler, dönem dönem artan jeopolitik risklerin Borsa İstanbul'daki  yükseliş trendini görece sınırlı etkilediğini, BIST 100'deki geri çekilmelerin  yatırımcılarca alım fırsatı olarak görüldüğünü söyledi.

BIST 100 endeksi dışında bulunan hisselerden oluşan endeks de yükseliş  rekorunu üst üste 15 haftaya çıkararak yatırımcısına önemli getiri sağladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 seviyesinin  destek, tüm zamanların zirvesi olan 124.536'nın direnç konumunda olacağını  kaydettiler.




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KFEIN 14,65 164.055.906 % 19,98  
OZGYO 2,08 271.519.983 % 19,54  
YUNSA 16,31 183.020.842 % 15,76  
DGKLB 2,09 351.671.510 % 15,47  
GYHOL 23,40 1.305.304 % 14,93  
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Sterlin 7,7486 7,7875 % -0,22  
Frank 6,0966 6,1333 % -0,05  
Riyal 1,5787 1,5866 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.572 1.572 9,22  
Altın Gr. 300 300 2,22  
Cumhuriyet 1.974 2.004 10,00  
Tam 1.965 2.014 6,47  
Yarım 950 974 3,13  
Çeyrek 476 487 1,56  
Gümüş.Ons 18,09 18,13 0,32  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,06  
B. Petrol 60,73 60,73 -1,31  
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