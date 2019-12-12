Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul`da kasım ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.
Borsa liginin kasım ayı şampiyonu Beşiktaş
12.12.2019 11:24
Son güncelleme : 12.12.2019 11:24
AA
AA muhabirinin derlediği verilere göre, geçen ay spor endeksi yüzde 22,9 değer kazandı.
Beşiktaş, kasım ayında yüzde 68,2 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Analistler, yeni yönetimin göreve başlamasının ardından yatırımcıların Beşiktaş hisselerine olan ilgisinin arttığını belirtti.
Beşiktaş'ı yüzde 48,2 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği takip etti. Trabzonspor'un Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlar hisse performansını olumlu etkiledi.
Söz konusu dönemde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri yüzde 19,7, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 0,12 değer kazandı.
Spor şirketlerinin bu yıl ocak - kasım dönemindeki performanslarına bakıldığında, Fenerbahçe, yüzde 130 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 79,6, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 51,6, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 47,1 arttı.
EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP
Fenerbahçe, Borsa
İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi de oldu. Kasım ayını 1 milyar 575 milyon 761 bin 600 lira
piyasa değeriyle tamamlayan Fenerbahçe'yi 1 milyar 15 milyon 200 bin lirayla Galatasaray, 698 milyon 400 bin lirayla Beşiktaş, 609 milyon lirayla Trabzonspor izledi.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|44,90
|17.978.401
|% 12,19
|
|EUKYO
|1,64
|6.326.208
|% 10,81
|
|CUSAN
|3,42
|8.330.924
|% 10,32
|
|COSMO
|2,31
|7.112
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,79
|17.821
|% 9,82
|
|MAALT
|49,80
|7.612.995
|% -17,89
|
|FORMT
|3,74
|90
|% -15,00
|
|OLMIP
|6,90
|113.553
|% -12,88
|
|AVGYO
|1,46
|14.234.550
|% -10,43
|
|DIRIT
|0,85
|18.606
|% -9,57
|
|PETKM
|3,63
|360.938.525
|% 1,11
|
|THYAO
|13,76
|281.526.265
|% 1,25
|
|ASELS
|19,40
|114.800.570
|% 1,41
|
|BJKAS
|2,88
|64.628.129
|% 6,67
|
|PGSUS
|83,60
|62.610.200
|% 2,33
|
|PETKM
|3,63
|360.938.525
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,49
|37.221.029
|% 0,68
|
|KARSN
|1,51
|36.457.114
|% -1,95
|
|BJKAS
|2,88
|64.628.129
|% 6,67
|
|THYAO
|13,76
|281.526.265
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6368
|7,6751
|% 0,00
|
|Frank
|5,8775
|5,9130
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5413
|1,5490
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.473
|-2,02
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|63,97
|63,97
|0,25
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