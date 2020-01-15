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Borsa rekor sonrası günü düşüşle tamamladı

15.01.2020 18:30

Son güncelleme : 15.01.2020 18:30
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, 121.804,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek, günü yüzde 0,40 azalışla 120.938,78 tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 484,55 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,69 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt  dışında ise ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.800 ve 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini bildiren analistler, 120.000 ve 119.400'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın TCMB'nin 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu, faizlerde indirim beklemiyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05120.939
Değişim :  -0,40% |  -484,56
Açılış :  121.233  
Önceki Kapanış :  121.423  
En Yüksek
121.804 En Düşük
120.442
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUSGR 2,65 1.468.461.271 % 19,91  
MARTI 1,17 161.389.192 % 15,84  
GYHOL 14,77 6.147.311 % 14,94  
QNBFB 51,15 63.538.015 % 14,94  
DAGHL 4,16 10.751.780 % 14,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6367 7,6750 % 0,02  
Frank 6,0716 6,1082 % 0,26  
Riyal 1,5633 1,5711 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.550 1.550 3,10  
Altın Gr. 293 293 0,65  
Cumhuriyet 1.938 1.952 -9,00  
Tam 1.935 1.984 10,64  
Yarım 935 960 5,15  
Çeyrek 469 480 2,58  
Gümüş.Ons 17,89 17,93 0,09  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,02  
B. Petrol 64,27 64,27 -0,22  
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