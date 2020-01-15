Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, 121.804,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek, günü yüzde 0,40 azalışla 120.938,78 tamamladı.
Borsa rekor sonrası günü düşüşle tamamladı
15.01.2020 18:30
Son güncelleme : 15.01.2020 18:30
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 484,55 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,6 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,69 ile metal
ana sanayi oldu.
Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para
Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.800 ve 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini bildiren analistler, 120.000 ve 119.400'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.
AA Finans'ın TCMB'nin 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu, faizlerde indirim beklemiyor.
18:05120.939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -484,56
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
18:055,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8730
18:056,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
18:05293,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,65
|Açılış
|: 293,06
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|MARTI
|1,17
|161.389.192
|% 15,84
|
|GYHOL
|14,77
|6.147.311
|% 14,94
|
|QNBFB
|51,15
|63.538.015
|% 14,94
|
|DAGHL
|4,16
|10.751.780
|% 14,92
|
|MZHLD
|17,55
|475.841
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|312.904
|% -9,96
|
|SNGYO
|1,35
|4.197.646
|% -8,78
|
|MTRYO
|5,49
|102.454
|% -6,95
|
|NIBAS
|4,24
|271.152
|% -5,78
|
|THYAO
|14,70
|2.063.892.128
|% -0,68
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 4,46
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% -1,94
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% -0,64
|
|ALBRK
|1,75
|420.900.024
|% 2,34
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6367
|7,6750
|% 0,02
|
|Frank
|6,0716
|6,1082
|% 0,26
|
|Riyal
|1,5633
|1,5711
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|3,10
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,65
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|10,64
|
|Yarım
|935
|960
|5,15
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|64,27
|64,27
|-0,22
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, SAHOL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -303, 23 kaybederek (% -0.26 ) 115, 397
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, DENGE, ORMA, TBORG, SANFM, EGCEY, EKIZ, BALAT, ALYAG, EGCYH
-
17:59
MARTI, BAGFS, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
IHGZT, SNGYO, VKING değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında