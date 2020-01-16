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Borsa rekorlara devam ediyor

16.01.2020 13:17

Son güncelleme : 16.01.2020 14:20
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 122.482,43 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,99 artışla 122.130,81 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.192,03 puan artarak 122.130,81 puana  çıkarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,44 ve holding endeksi yüzde 0,50  değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,71 ile  bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,29 ile turizm oldu.

122 bin puanın üzerine çıktı

Güne yükselişle başlayan ve tarihi zirve olan 122.482,43 puanı gören  BIST 100 endeksi,  122.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının  imzalanmasının ardından piyasaların veri ve bilanço odaklı seyrine döneceğini  belirterek, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  (TCMB) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğu,  TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan 12  ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi  bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi  yapılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri  50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını tahmin ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.500 seviyelerinin direnç  konumuna geldiğini dile getiren analistler, 119.400 puanın destek olarak öne  çıktığını kaydetti.





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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FONET 9,90 105.900.102 % 15,52  
QNBFB 58,80 12.553.771 % 14,96  
DAGHL 4,78 9.057.343 % 14,90  
NIBAS 4,87 106.789 % 14,86  
ALKIM 46,22 51.187.461 % 12,57  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6521 7,6905 % 0,23  
Frank 6,0800 6,1167 % 0,12  
Riyal 1,5616 1,5695 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.556 -0,68  
Altın Gr. 294 294 -0,22  
Cumhuriyet 1.946 1.975 23,00  
Tam 1.936 1.985 0,99  
Yarım 936 960 0,48  
Çeyrek 469 480 0,23  
Gümüş.Ons 17,96 18,01 -0,02  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,01  
B. Petrol 64,36 64,36 0,36  
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