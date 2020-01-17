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Borsa rekorlara devam ediyor

17.01.2020 18:34

Son güncelleme : 17.01.2020 18:34
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kazancıyla 121.474,75 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 473,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,18 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,80 ile  kimya, petrol,plastik  oldu.

Tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 121.474,75 puana taşıdı

Analistler, haftaya yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 122.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu,119.400  puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05121.475
Değişim :  0,39% |  473,90
Açılış :  121.619  
Önceki Kapanış :  121.001  
En Yüksek
121.874 En Düşük
120.597
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 9,18 26.640.696 % 15,76  
GEDIK 8,13 11.267.727 % 14,99  
QNBFB 67,60 134.390.772 % 14,97  
DAGHL 5,49 23.620.755 % 14,85  
BNTAS 3,82 474.040.274 % 14,71  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6605 7,6989 % 0,34  
Frank 6,0659 6,1025 % 0,33  
Riyal 1,5675 1,5754 % 0,73  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.555 1.556 1,53  
Altın Gr. 295 295 2,58  
Cumhuriyet 1.950 1.980 14,00  
Tam 1.942 1.991 14,79  
Yarım 939 963 7,16  
Çeyrek 471 481 3,58  
Gümüş.Ons 17,95 18,00 0,01  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 0,04  
B. Petrol 65,00 65,00 0,38  
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