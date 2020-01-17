Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kazancıyla 121.474,75 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Borsa rekorlara devam ediyor
17.01.2020 18:34
Son güncelleme : 17.01.2020 18:34
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 473,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira
ile rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,18 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,80 ile kimya, petrol,plastik oldu.
Tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 121.474,75 puana taşıdı
Analistler, haftaya yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 122.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu,119.400 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.
18:05121.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 473,90
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
18:055,8958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0389
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8999
En Düşük
5,8463
18:056,5411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5490
En Düşük
6,5173
18:05295,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,50
|Açılış
|: 295,12
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,52
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|9,18
|26.640.696
|% 15,76
|
|GEDIK
|8,13
|11.267.727
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.390.772
|% 14,97
|
|DAGHL
|5,49
|23.620.755
|% 14,85
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|BALAT
|2,97
|449.581
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|503.544
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|190.113
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|419.444
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|387.138
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
|2.087.036.619
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|PGSUS
|73,80
|551.682.872
|% -2,38
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,86
|381.081.764
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,64
|332.742.417
|% -0,61
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|ODAS
|2,62
|366.034.736
|% 3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6605
|7,6989
|% 0,34
|
|Frank
|6,0659
|6,1025
|% 0,33
|
|Riyal
|1,5675
|1,5754
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.556
|1,53
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,58
|
|Cumhuriyet
|1.950
|1.980
|14,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,79
|
|Yarım
|939
|963
|7,16
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|18,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,04
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|0,38
|
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