Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,39 değer kazancıyla 106.846,18 puandan tamamlayarak 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Borsa yaklaşık 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
18.11.2019 18:33
Son güncelleme : 18.11.2019 18:33
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.466,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,63 ve holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,90 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0,35 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.
Türk lirası varlıklara artan ilgiden bulduğu destekle gün içinde 20 ayın zirvesi olan 107.222,38 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü de 20 ayın en yüksek kapanış seviyesi olan 106.846,18 puandan tamamladı.
Analistler, cari açık probleminin, ekonomideki yavaşlama ve yeniden dengelenme sürecinde elde edilen başarı ile ortadan kalkması ve düşüş eğilimindeki faizlerin BIST 100 endeksini desteklediğini belirtti.
Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, Avro Bölgesinde cari işlemler dengesi ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini ifade eden analistler, 107.000 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bu seviyenin kırılması durumunda 108.200'ün gündeme geleceğini kaydetti.
18:05106.846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.466,47
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
107.222
En Düşük
105.902
18:055,7295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0133
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7169
18:056,3444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0059
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3281
18:05270,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 270,80
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,02
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|7,05
|50.683.965
|% 19,90
|
|HURGZ
|1,27
|134.244.870
|% 19,81
|
|BTCIM
|3,26
|38.068.314
|% 15,60
|
|KLNMA
|50,95
|27.563.971
|% 14,91
|
|MTRYO
|1,58
|15.310.961
|% 14,49
|
|METRO
|1,53
|130.097.332
|% -17,30
|
|KLGYO
|2,89
|131.281.528
|% -9,97
|
|CRDFA
|1,93
|11.504.065
|% -8,53
|
|UMPAS
|0,52
|38.097
|% -5,45
|
|ATSYH
|0,96
|49.557
|% -4,00
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|GARAN
|10,14
|651.233.093
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TUPRS
|123,80
|411.471.327
|% 0,41
|
|ASELS
|19,28
|402.243.669
|% 0,84
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,38
|298.126.291
|% 1,71
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TSKB
|0,99
|109.800.366
|% 6,45
|
|EKGYO
|1,36
|150.223.389
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3992
|7,4363
|% 0,14
|
|Frank
|5,7771
|5,8119
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5235
|1,5311
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|3,54
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,02
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|-0,71
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TRGYO
Yüzde 5.48 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 843, 424 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1458, 13 artarak (% 1.44 ) 102, 724
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, MTRYO, YUNSA, BRMEN, HURGZ
-
17:57
DGGYO, CUSAN, PINSU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
MEMSA, HALKS, KLGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında