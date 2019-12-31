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Borsada hedef 150 bin

31.12.2019 11:30

Son güncelleme : 31.12.2019 11:30
Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye`nin kredi notunu yükseltmesi, ülke risk priminin 150 seviyesine gerilemesi ve mevduat faizlerinin düşük tek hanelere inmesi senaryolarında 2020`de BIST 100 endeksinde 150 bin puanın görülebileceğini tahmin ediyor.



AA

Küresel çapta risk algısının görece yüksek seyrettiği, tahvil  getirilerinin rekor düşük seviyelere gerilediği ve altının ons fiyatının yaklaşık  son 6 yılın en yükseğine çıktığı dönemde, pay piyasalarında ralli devam etti.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının güvercin tutumu da pay piyasalarına  olan talebi destekleyen diğer bir unsur oldu. Merkez bankalarının bu duruşunu  2020 yılında da devam ettireceği beklentileri, pay piyasalarındaki yukarı yönlü  trendi desteklemeye devam edecek.

Analistler, Türkiye’nin büyüme hamlesindeki başarının devamı, düşen  faizler, kurda istikrar ve oynaklığın azalması, tahvil faizlerindeki gerileme,  ülke risk primindeki iyileşme, ülke kredi notlarının yükselmesi ve gelişen ülke  hisselerine yönelik ilginin tekrar artması sonucunda BIST 100 endeksinde tarihi  zirvelerin görülebileceğini söyledi.

ABD ile Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının birinci fazının risk  iştahını 2020 için daha da artırmasını beklediklerini ifade eden analistler,  özellikle iskontolu hisselerde yükseliş olabileceğinin altını çizdi.

Analistler, gelişmekte olan ülke endekslerinin ortalama Fiyat/Kazanç  (F/K) oranlarının yaklaşık 15,4 seviyelerinde bulunduğunu, Borsa İstanbul'da F/K  oranının yaklaşık 8,9 olduğunu, dolayısıyla önemli bir getiri potansiyelinin  bulunduğunu vurguladı.

"ENDEKS TARİHSEL ORTALAMALARIN ÇOK ÜSTÜNDE İSKONTOLU İŞLEM GÖRÜYOR"

İş Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, konuya  ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin  2019'da dünyadaki endekslere kıyasla daha düşük bir performans sergilediğini  belirterek, "2020 yılında BIST 100 endeksinin 135 bin seviyesine yükselmesini  bekliyoruz." dedi.

2019'da MSCI gelişmekte olan Avrupa endeksinin yaklaşık yüzde 23, MSCl  gelişmekte olan ülkeler endeksinin yüzde yaklaşık 14 kazandırdığına değinen  Gürleyen, MSCI Türkiye endeks getirisinin yaklaşık yüzde 5 seviyelerinde  kaldığına işaret etti.

Gürleyen, 2020'ye ilişkin iyimserliğin arkasında dört ana sebep  olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ekonomisi cari dengenin düzeldiği, döviz borcunun azaldığı,  enflasyonun gerilediği ve büyümenin canlandığı bir konjonktüre giriyor. Faizlerin  gevşemesine rağmen Türk lirasının reel olarak değer kazandığı baz senaryomuzda  şirket karlarının, bankaların yüzde 45, banka dışı firmaların yüzde 30 olacak  şekilde yaklaşık yüzde 35 artmasını bekliyoruz. Gelişmekte olan ülkelere göre  yüzde 53 ile tarihsel ortalamalarımızın çok üstünde bir iskonto ile işlem  görüyoruz. ABD yaptırımlarını piyasanın fiyatladığından çok daha hafif  geçireceğimize inanıyoruz."

Gürleyen, 2020'de Fitch ve Moody's gibi kredi derecelendirme  kuruluşlarının Türkiye'nin kredi görünümünü ve notunu artırmaları gibi  olasılıkların piyasaları olumlu etkileyeceğini dile getirdi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine bir süreliğine ara verdikten  sonra olumlu enflasyon verileri ve beklentilerdeki iyileşmeyle faiz indirimlerine  devam etmesinin önemli etkenlerden biri olduğunu kaydeden Gürleyen, "Düşük faiz  ortamında getiri arayan yatırımcıların borsaya yönelebileceğini düşünüyoruz. Reel  faizin vergi sonrası sıfıra yaklaştığı bir ortamda yüksek temettü veren  şirketlerin borsanın cazibesini yatırımcı gözünde daha da artırdığını  değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"TARİHİ ZİRVELERİ GEÇECEĞİZ"

Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan  da Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin halen emsallerine nazaran oldukça yüksek  seviyede iskontosunun mevcut olduğunu, bunun da aslında 2020 yılına yükseliş  potansiyeli taşıdığına işaret ettiğini söyledi.

Bu yıl 106 bin seviyesinin çok önemli bir direnç olduğunu, aralık  ayıyla birlikte bu seviyelerin geçilerek 113-115 bin bandına gelindiğini belirten  Doğan, "Bundan sonraki hedef, ilk etapta 120 bin civarındaki tarihi zirveler."  dedi.

Doğan, endeksin 2019 getirisinin büyük çoğunluğunun son dönemde elde  edildiğini, dolayısıyla 2020'nin ilk aylarında kar realizasyonu sürecinin  yaşanabileceğini ifade etti.

Bununla birlikte Türkiye'nin çok ani bir şok yaşamadığı takdirde kredi  derecelendirme kuruluşlarının not artırımına gidebileceğini söyleyen Doğan, bu  durumda Borsa İstanbul'da yaşanabilecek geri çekilmelerin orta vadeli alım  fırsatı oluşturduğuna dikkati çekti.

Doğan, Borsa İstanbul'un 2020 performansında rol oynayacak en önemli  unsurun Türkiye'nin jeopolitik ve uluslararası riskleri nasıl yöneteceği konusu  olduğunu vurgulayarak, CDS primlerinde 200 baz puan seviyelerine doğru bir  gerilemenin Borsa İstanbul'da rekor seviyelerin görülmesini kolaylaştıracağını  dile getirdi.

2020'de siyasi ve jeopolitik riskleri sınırlandıracak adımların  atılması durumunda Borsa İstanbul'da yeni rekor seviyelerin geleceğini  düşündüklerini belirten Doğan, "Tarihi zirveler 120 bin civarı ancak burayı büyük  ihtimalle geçeceğiz. Hatta devamında 130-135 bin civarı beklentilerimiz  dahilinde. İyimser senaryoda yani CDS'lerimizin 150 civarlarına geldiğinde Borsa  İstanbul'da çok daha yukarılara, 140-150 binlere ulaşabiliriz."  değerlendirmesinde bulundu.




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