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Borsada `yabancı takası sırrı` çözüldü

11.12.2019 13:32

Son güncelleme : 11.12.2019 13:33
Borsa İstanbul`da, yabancı yatırımcı takas oranında son iki haftadır görülen ve diğer verilerle desteklenmeyen hızlı düşüşün, yabancı yatırımcı mülkiyetindeki bazı hisselerin bir Türk bankasına rehin verilmesi ile meydana geldiği belirtildi.



AA

Borsada, Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından, yerli ve yabancı  yatırımcıların sahip oldukları hisselerin piyasa değerlerinden hesaplanan yabancı  yatırımcı takas oranı, son iki haftadaki hızlı düşüşleri ile borsa uzmanlarının  gündemini meşgul ederken, alım-satım verilerinin yabancı takasındaki düşüşü  açıklamaması kafa karışıklığına neden olmuştu.

AA muhabirinin konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre,  yabancı yatırımcı takas oranındaki düşüşün büyük bir kısmı, yabancı yatırımcı  mülkiyetinde bulunan önemli tutardaki hisse senedinin, kredi sözleşmesi  karşılığında bir Türk bankasına rehin verilmesi nedeniyle oluştu.

Yabancı yatırımcı takas oranı, yılbaşından kasım ayı sonuna kadar  yüzde 63-66 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından, son iki haftadaki  düşüşle yüzde 60,5'e kadar geriledi.

Analistler, yabancı yatırımcıdan yerli bankalara yapılan rehin  işlemlerinin, gerçek durumda mülkiyet olarak herhangi bir değişiklik yaratmasa da  saklama hesabının değişmesi nedeniyle yabancı takas oranında düşüşe neden  olduğunu belirterek, bu durumun geçici olduğunun göz ardı edilmemesi ve bu veri  ile yapılan analizlerde dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

BORSA KOTUNDAN ÇIKACAK ŞİRKETLER DE ORANLARI ETKİLEYECEK

Öte yandan borsa kotundan çıkma başvurusunda bulunan Beymen ve  Denizbank'taki yabancı payının yüksek olması nedeniyle, bu paylarla ilgili  değişikliklerin de yabancı yatırımcı takas oranını etkileyeceğine değinen  analistler, bu şirket paylarının MKK tarafından hesaplama dışına çıkarılması ile  oranların daha gerçekçi bir seviyeye işaret edeceğini söyledi.

Analistler, şirketlerin toplam piyasa değeri üzerinden hesaplanan  takas oranlarının, hisse fiyatındaki hızlı yükseliş ve düşüşlerden de  etkilendiğini belirterek, borsada son bir ayda etkili olan sektör ve hisse bazlı  rallinin de yerli-yabancı takas oranlarında oynaklığın artmasına neden olduğunu  dile getirdi.

Önümüzdeki dönemde halka açıklık oranı çok düşük başka bazı  şirketlerin de borsa kotundan çıkabileceğini anımsatan analistler, bu dönemlerde,  ilgili şirketin piyasa değeri büyüklüğü ve ortaklığın yerli ya da yabancı  yatırımcı ağırlıklı olmasına göre takas oranında yine oynaklıklara neden  olabileceğine dikkati çekti.




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