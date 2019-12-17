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Borsada yabancı takasındaki düşüş devam ediyor

17.12.2019 13:34

Son güncelleme : 17.12.2019 13:37
Borsa İstanbul`da, BIST 100 endeksindeki yükselişe karşın yabancı saklama oranındaki gerileme DenizBank hisselerinin borsa kotundan çıkması ile devam ediyor.



AA

Borsada, Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından, yerli ve yabancı  yatırımcıların sahip oldukları hisselerin piyasa değerlerinden hesaplanan yabancı  yatırımcı takas oranı, BIST 100 endeksindeki yükselişe karşın bugün de devam  etti.

BIST 100 endeksinin 111.000 puanı aşarak Nisan 2018'den bu yana en  yüksek seviyesine çıktığı dönemde, yurt dışında yerleşik kişilerin işlemlerinde  net satışın görülmemesi nedeniyle kafa karışıklığına neden olan yabancı saklama  oranındaki düşüşün büyük kısmı teknik sebeplerden kaynaklanıyor.

AA muhabirinin konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre,  geçen haftalarda yabancı yatırımcı mülkiyetinde bulunan önemli tutardaki hisse  senedinin, kredi sözleşmesi karşılığında bir Türk bankasına rehin verilmesi  nedeniyle görülen yabancı saklama oranındaki düşüş, bugün de DenizBank  hisselerinin kayıttan çıkarılması ile devam etti.

YABANCILAR KASIM BAŞINDAN BERİ 417 MİLYON DOLARLIK HİSSE ALDI

MKK verilerine göre geçen haftayı yüzde 60,4'ten tamamlayan yabancı  saklama oranı, bugün yüzde 59,1'e kadar geriledi.

TCMB'nin haftalık verilerinde, yurt dışında yerleşik kişilerin kasım  başından bu yana net 417 milyon dolarlık hisse senedi alması, yabancı takas  oranlarındaki düşüşün yorumlanmasını zorlaştırmıştı.

Geçen haftalarda borsa kotundan çıkma başvurusunda bulunan  DenizBank'ın paylarının neredeyse tamamının yabancı saklamasında bulunduğunu  anımsatan analistler,  ilgili payların 13 Aralık'ta borsa kotundan çıkarılması  ile yabancı takasında oluşan düşüşün, MKK verilerinin gecikmeli yayımlanması  nedeniyle grafiklere bugün yansıdığını bildirdi.

Kasım ayının sonunda yabancı saklamasında bulunan önemli tutardaki  payların, şirketin büyük ortağı tarafından kredi sözleşmesi karşılığında bir Türk  bankasına rehin verilmesi nedeniyle yabancı saklama oranlarında açıklanamayan bir  düşüş yaşanmıştı.

Analistler, rehin işlemi nedeniyle yerli takasına geçen hisselerin,  borsa kotundan çıkması ya da rehin işleminin iptal edilmesi durumunda yerli  takasının düşmesine bağlı olarak yabancı saklama oranının artabileceğini söyledi.

BORSA KOTUNDAN OLASI ÇIKIŞLAR TAKAS ORANLARINDA OYNAKLIĞI ARTIRABİLİR

Analistler, borsadan çıkış yönünde alınmış başka bir karar olmasa da  halka açıklığı çok düşük olan bazı şirketlerin benzer kararlar vermesi durumunda  yerli ve yabancı ortaklık durumuna göre takas oranlarındaki oynaklıkların devam  edebileceğini bildirdi.

Halka açıklığı düşük şirket hisselerinin borsa kotundan çıkarılması  ile yabancı takas oranlarının daha gerçekçi bir seviyeye işaret edeceğini  kaydeden analistler, şirketlerin toplam piyasa değeri üzerinden hesaplanan  oranların, hisse fiyatındaki hızlı yükseliş ve düşüşlerden de etkilendiğine  dikkati çekti.




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