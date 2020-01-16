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Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?

16.01.2020 09:25

Son güncelleme : 16.01.2020 09:25
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,68 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 64,94 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,42  dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.34 itibarıyla kapanışa göre  yüzde 0,40 artışla 64,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü  (WTI) ham petrolün varili 58,30 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları, ABD ve Çin arasında imzalanan Faz 1  anlaşmasının oluşturduğu olumlu hava nedeniyle bir miktar artış gösterdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2019'un aralık ayına  ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki  aya kıyasla günlük 60 bin varil azalarak yaklaşık 100 milyon 280 bin varile  düştü.

70 MİLYON VARİLİ GEÇTİ

Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 110 bin artışla  70 milyon 840 bin varil oldu.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin "Ocak 2020 Kısa Dönem  Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil  fiyatının 65 dolar, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının  da 59,5 dolar olacağı öngörülüyor. Aralık 2019 raporunda bu rakamlar 60,50 ve 55  dolar olarak tahmin edilmişti.

Küresel piyasalarda bugün Uluslararası Enerji Ajansı Aralık Ayı Petrol  Raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 66,26 ile 65,22 dolar aralığının direnç,  64,18 ile 64,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Muhabir : Gülşen ÇağatayYayınlayan : Seyfettin Sefa Salantur  
 
 16.01.2020 08:44:53





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