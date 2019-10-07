Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,74 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili 58,74 dolar
07.10.2019 09:40
Son güncelleme : 07.10.2019 09:40
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Cuma 59,47 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil
fiyatı, günü 58,94 dolardan tamamladı.
Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 58,74 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,85 dolardan alıcı buldu.
ABD ve Çin arasında süren gerginlik ve ekonomik yavaşlamanın petrol talebini etkileyeceği endişeleri petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 59,68 ile 60,30 dolar
aralığının direnç, 58,22 ile 58,16 dolar
aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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