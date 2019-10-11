UBS Wealth Management`a göre, Britanya hükümetinin 31 Ekim olan Brexit tarihinin ertelenmesi için talepte bulunması ve bir genel seçime gitmesi hala en olası sonuç olarak görünüyor.
`Brexit`in ertelenmesi hala en olası sonuç`
11.10.2019 15:07
Son güncelleme : 11.10.2019 15:08
UBS Wealth Management ekonomisti Dean Turner, müşterilerine gönderdiği bilgi notunda Brexit'in uzatılması halinde GBP'nin 1.25-1.29 ABD Doları
aralığında işlem göreceğini öngördüklerini belirtti.
Turner, bir Brexit anlaşması olması halinde GBP'de uzun süreli bir ralli yaşanabileceğini belirtirken, "Bir anlaşma olur ise GBP, euro
karşısında 0,80'lere ve ABD Doları
karşısında 1,35 dolar
seviyesine çıkabilir" dedi.
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