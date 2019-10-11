GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Brexit`in ertelenmesi hala en olası sonuç`

11.10.2019 15:07

Son güncelleme : 11.10.2019 15:08
UBS Wealth Management`a göre, Britanya hükümetinin 31 Ekim olan Brexit tarihinin ertelenmesi için talepte bulunması ve bir genel seçime gitmesi hala en olası sonuç olarak görünüyor.



UBS Wealth Management ekonomisti Dean Turner, müşterilerine gönderdiği bilgi notunda Brexit'in uzatılması halinde GBP'nin 1.25-1.29 ABD Doları aralığında işlem göreceğini öngördüklerini belirtti.

Turner, bir Brexit anlaşması olması halinde GBP'de uzun süreli bir ralli yaşanabileceğini belirtirken, "Bir anlaşma olur ise GBP, euro karşısında 0,80'lere ve ABD Doları karşısında 1,35 dolar seviyesine çıkabilir" dedi.




BIST USD EURO ALTIN
14:5399.380
Değişim :  0,61% |  599,95
Açılış :  99.232  
Önceki Kapanış :  98.780  
En Yüksek
99.724 En Düşük
98.776
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru